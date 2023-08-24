Japonya Fukuşima'nın atık sularını denize dökmeye başladı

Japonya, yoğun protestolar eşliğinde Fukuşima nükleer santralinin atık sularını okyanusa boşaltma işlemine başladı. Santral işletmecisi Tepco şirketinden yapılan açıklamada, reaktörleri soğutmada kullanılan suyun, arıtma işlemleri sonrasında bir kilometre uzunluğundaki tünel yoluyla Pasifik Okyanusuna boşaltılmaya başlandığını bildirdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida Salı günü yaptığı açıklamada otuz yıllık planın Perşembe günü hayata geçirileceğini, işlemin ertelenmesinin artık mümkün olmadığını belirtmişti. 2011 yılındaki şiddetli deprem ve tsunami sonucu Fukuşima Daichi nükleer santralinde çekirdek erimeleri meydana gelmişti. Santraldeki reaktörler yıllar öncesinde kapatılmasına rağmen soğutma işlemleri devam ediyor. Soğutmada kullanılan suyu depolayacak yer kalmadığı için filtrelenip denize akıtılması planı yürürlüğe sokulmuştu. Biriken 1,3 milyon tonluk atık suyun denize boşaltılmasının 30 yıl alması bekleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), boşaltma işleminin insan sağlığına ya da çevreye tehdit oluşturmadığını açıklasa da başta bölge ülkeleri olmak üzere dünyada tedirginlik hakim.

Çin'den ithalat yasağı

Plana başından beri karşı çıkan Çin, atık su boşaltma işlemlerinin başlatılmasına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "bu yanlış uygulamanın durdurulması için Japonya nezdinde ciddi girişimlerde bulunduklarını" belirterek "Okyanusa zorla atık boşaltmaya başlanması, küresel kamu çıkarlarını hiçe sayan son derece bencil ve sorumsuzca bir eylemdir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Japonya ekolojik sistemi sabote etmekle suçlandı, Çin hükümetinin Çin halkının gıda güvenliği ve sağlığını korumak için her tür önlemi alacağı kaydedildi. Nitekim açıklamanın hemen ardından Çin, Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını yasakladı, diğer gıda ürünlerine yönelik sıkı kontrollerin de sürdürüleceği kaydedildi. Derhal yürürlüğe girmek üzere açıklanan yasağa gerekçe olarak radyoaktif kirlilik riski gösterildi.

Japon balıkçılık dernekleri de hükümetin planına karşı çıkmış ve bu adımın Japon balık ve deniz mahsullerinin güvenilirliğine darbe vurulacağı endişesini dile getirmişti.

Japonya'da hükümetin planına yönelik bir protesto gösterisi. Fotoğraf: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Çevre endişesi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İnsanlık tarihinde nükleer enerjinin sivil kullanımı alanında, nükleer kazalar sonucu kirlenmiş suyun insan eliyle okyanusa akıtılmasının bir örneği de, bu konuda kabul görmüş standartlar da bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada Japon hükümetinin atığı denize boşaltma kararının meşruiyeti konusunda bir kanıt sunamadığı, atık temizleme aygıtlarının uzun vadede güvenilir olup olmadığı, kirlenmiş su ile ilgili verilerin kesinliği, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı, gözlem programlarının etkinliği gibi konularda da kanıtlar bulunmadığı, konunun paydaşlarla tam olarak istişare edilmediği vurgulandı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-Soo da 30 yıllık süreçte Japonya'nın uluslararası topluma taahhüt ettiği üzere bilimsel standartlara uyması ve şeffaf bir şekilde bilgi paylaşımının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano ise konuyla ilgili açıklamasında kuruma bağlı uzmanların sürece eşlik ederek işlemlerin planlandığı gibi UAEA güvenlik standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesini temin edeceğini kaydetti. Mariano, "UAEA uzmanları sahada uluslararası toplumun gözü işlevini görüyor. Sahadaki varlığımız yoluyla, sürecin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi konusunda gerekli güvenin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz" dedi.

rtr,dpa/BK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirm?