 Japonya daha fazla yabancı işçi çekmek istiyor | EKONOMİ | DW | 25.12.2018

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EKONOMİ

Japonya daha fazla yabancı işçi çekmek istiyor

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Japonya, yüzbinlerce yabancı işçi almak istiyor. Misafir işçiler için ülkeyi daha çekici kılmak adına atılacak adımlar belirlendi.

Japan Rush Hour in Tokio (picture-alliance/dpa/H. Koda)

Japonya, nüfusun hızla yaşlanması ve gençlerin işgücü ihtiyacını karşılamaması nedeniyle gelecek yıllarda yüzbinlerce yabancı işçinin ülkeye kabul edilmesini planlıyor. Bu kapsamda, Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni vize sistemi ile yeni misafir işçiler için bir açılım öngörülüyor.

Japon hükümeti, ülkede çalışan yabancı işçilerin durumunu iyileştirmeye yönelik adımlar atacak. Hükümet, yabancı işçilerin gelecekte çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve günlük hayatta desteklenmeleri için gereken tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Japon hükümet karara bağladığı yeni tedbirler çerçevesinde, misafir işçilerin çalışma saatlerinin iyileştirilmesi, ücretlerinin artırılmasını ve iş güvencesi verilmesi öngörülüyor.

Yabancı işçilerin durumu

Japon hükümeti yüzbinlerce yabancı işçiye yönelik gereken hazırlıkların yapılmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Japonya'ya giden yabancı işçilerin, stajyer programı çerçevesinde çalıştırılarak, sömürüldüğü iddia ediliyor. Avukatların verdiği bilgilere göre, stajyer adı altında çalıştırılan bu işçilerin, Japon firmaları tarafından ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü ve toplumdan yalıtılmış bir şekilde yaşadıkları öne sürülüyor.

Bunun yanı sıra bu işçilerin geldikleri ülkelerdeki arabulucuların Japonya'da iş bulmaya yardım etmek için çok yüksek miktarda harç bedeli alarak, bu işçilerin borçlanmasına sebep oldukları belirtiliyor.

Japon hükümeti aldığı yeni tedbirler çerçevesinde, işçilerin geldikleri ülkelerle işbirliği yaparak, bu tür durumların önlenmesini de hedefliyor. Kamboçya, Çin, Endonezya, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Tayland, Filipinler ve Vietnam'dan işçilerin çalışmak üzere Japonya'ya gitmesi bekleniyor. 

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Japonya'da okul öncesi dijital eğitim

dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Japonya'da okul öncesi dijital eğitim  

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