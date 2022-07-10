Japonya Abe suikastının gölgesinde seçime gitti

Eski BaşbakanŞinzo Abe'nin suikast sonucu öldürülmesiyle sarsılan Japonya'da halk parlamentonun üst kanadını belirlemek için sandığa gitti. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, merhum Abe'nin de mensubu olduğu, Başbakan Fumio Kişida'nın liderliğini yaptığı Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Kometio'nun seçimi rahat bir şekilde kazanacağını gösteriyor. İki parti, danışma meclisi niteliğinde olan parlamentonun üst kanadı ile yasama organı görevi gören alt kanadında halihazırda çoğunluğa sahipler. Ana muhalefette ise Anayasal Demokrat Parti bulunuyor.

Japonya'daki seçim sistemine parlementonun üst kanadı 6 yıllığına göreve seçiliyor. Ancak her 3 yılda bir meclisteki 248 sandalyenin yarısı için yeniden sandığa gidiliyor.

LDP tahmin edildiği gibi sandıktan galip ayrılırsa Başbakan Kişida, koronavirüs salgının yarattığı zararı henüz toparlayan ekonominin şimdi de artan gıda ve enerji fiyatlarına karşı sınav verdiği bir dönemde gücünü pekiştirmiş olacak. Kişida, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'in bölgedeki hakimiyet arayışları nedeniyle askeri harcamaları artırma çağrısında bulunuyor.

Seçimde 545 aday yarıştı. Fotoğraf: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images

Güvenlik önlemleri artırıldı

Abe'nin öldürülmesinin ardındanJapon polisi siyasetçilerin çevresindeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Güvenlik güçleri önceki uygulamalarda politikacıların halka temas ettiği kampanyalarda daha geri planda duruyordu. Başbakan Kişida'nın son seçim konuşmalarını yaptığı Yamanaşi ve Niigata kentlerinde başbakanı korumak üzere çok daha fazla polis görevlendirildi, seçim etkinliğini izlemeye gelenler tek tek arandı. Kişida, "Şiddete asla boyun eğmeyeceğiz. Bırakın bizi demokrasi korusun" dedi.

Polis Abe suikastında güvenlik ihmalini kabul etti

Eski Başbakan Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada el yapımı bir silahla vurulmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

Japon polisi olayda güvenlik zaafiyeti olduğunu kabul etti. Nara şehrinin emniyet müdürü Tomoaki Onizuka, "Güvenlikle ilgili sorunlar olduğu tartışılmaz" diyerek, suikastçının hiçbir engel olmadan Abe'ye arkadan yaklaşabildiğini kaydetti.

Olay yerinde yakalan 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Y.'nin ilk ifadesinde "belirli bir örgüte karşı kin beslediğini ve Abe'yi de bu örgütle bağlantısı olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü" itiraf ettiği soruşturma makamları tarafından açıklanmıştı. Polis, söz konusu örgütün adını açıklamazken, Japon medyasında şüphelinin bahsettiği örgütün dini bir örgüt olduğu iddia edildi.

dpa / GY, EC