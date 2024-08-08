Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

Japonya'nın güneyindeki Kyuşu Adası'nın doğu kıyısı açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem merkez üssünün Kyuşu Adası'ndaki Miyazaki eyaletine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı depremin derinliğinin de yaklaşık 30 kilometre olduğunu duyurdu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre ise deprem yerin 25 kilometre altında meydana geldi.

Associated Press haber ajansı, depremde en fazla sallanan kentin Miyazaki eyaletindeki Nişinan olduğunu bildirdi.

"Denize girmeyin, sahile yaklaşmayın"

Depremin ardından bölgede tsunami alarmı verildi. Japon Meteoroloji Ajansı, "Tsunami dalgaları defaatle vuracak. Lütfen uyarı kaldırılana dek denize girmeyin ve sahile yaklaşmayın" uyarısında bulundu.

Ajans, Kyuşu ve Şikoku adalarının kıyılarında depremden yaklaşık yarım saat sonra yarım metreye ulaşan tsunami dalgaları tespit edildiğini bildirdi.

Japon kamu yayın kuruluşu NHK, her iki adada da boyu bir metreye kadar varan tsunami dalgalarının beklendiğini ya da varmış olabileceğini duyurmuştu.

Deprem ülkesi Japonya

Dört büyük tektonik tabaka üzerinde bulunan Japonya, dünyanın en çok deprem yaşanan ülkelerinden biri. Nüfusu yaklaşık 125 milyon olan ülkede her yıl bin 500 civarında deprem gerçekleşiyor. Bu sayı, dünyadaki tüm depremlerin yüzde 18'ine tekabül ediyor.

Büyük bölümü hafif şiddette olan bu depremlerin verdiği hasar, merkez üssü ve derinliklerine göre değişiyor.

Buna karşın Japonya'da şiddetli depremler dahi özel inşaat teknikleri ve binalara yönelik sıkı deprem yönetmelikleri sayesinde genellikle hafif hasarlarla atlatılıyor.

Ancak Japonya'da bu yılın ilk gününde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle en az 260 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 30'unun "depremle bağlantılı" ölümler olduğu açıklanmıştı. 1 Ocak'taki deprem ve ardından yaşanan artçı şoklarda çok sayıda yangın ve altyapı hasarına da neden olmuştu.

Şiddetli depremlere dayanabilecek binalar inşa edilmesi için sıkı yönetmeliklerin bulunduğu Japonya'da halk da düzenli olarak deprem tatbikatlarına tabi tutuluyor.

Ülkede Mart 2011'de yaşanan felaketin travmatik hatıraları üzerinden yıllar geçse de hâlâ hafızalarda. Japonya'nın kuzeydoğu kıyısı açıklarında 11 Mart 2011'de gerçekleşen ve bir tsunami felaketine de neden olan 9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 19 bin kişi hayatını kaybetti. Tsunami felaketinde ayrıca Fukuşima nükleer santralindeki üç reaktör erimişti. Bu olay, Çernobil'den sonraki en ciddi nükleer kaza olarak tarihe geçti.

DW,AFP,Reuters,AP/CÖ,EC

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