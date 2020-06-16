 Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı | TÜRKİYE | DW | 26.06.2020

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TÜRKİYE

Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili görülen davada 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığı ise müebbet hapis cezası verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet, 35 kişi de aynı suçtan müebbet hapis cezasına çaptırıldı. 

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın sanıklarından eski Albay Erkan Öktem ‘kasten öldürme’ suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKA,DHA/MK,HS

©️Deutsche Welle Türkçe

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