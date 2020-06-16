Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı

Osman Kavala hakkında bir tutuklama kararı daha

Gezi Parkı davasından beraat eden ancak tahliye edilmesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala, bu kez casusluk suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı. (09.03.2020)