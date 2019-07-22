 James Jeffrey ve Hulusi Akar Suriye′yi görüştü | TÜRKİYE | DW | 22.07.2019

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TÜRKİYE

James Jeffrey ve Hulusi Akar Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i ağırladı. Savunma Bakanlığı Suriye'de güvenli bölgeye ilişkin çalışmalara devam etme konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu açıkladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (solda) ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (solda) ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ankara'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Görüşmede, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi ile IŞİD'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Akar, Jeffrey'e güvenli bölgenin Türkiye ve ABD tarafından koordineli şekilde birlikte oluşturulması ayrıca YPG'nin bölgeden çıkarılması ve ağır silahlarının toplanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nda devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı bilgisine yer verildi.

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Fırat Nehri'nin doğusundan başlayarak Türkiye-Suriye sınırında 460 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ve Türkiye arasındaki görüşmeler sürüyor.

Ziyarette Suriyeli mültecilerin durumu da ele alındı. Akar'ın Jeffrey'e, mültecilerin dönüşü için gerekli şartların oluşturulması gerekliliğini dile getirdiği belirtildi. Açıklamada "Türkiye'nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Akar'ın, ABD'li bazı üst düzey yetkililerin, PKK/YPG ile Suriye'de yapmış olduğu görüşmelerden duyulan rahatsızlığı dile getirdiği aktarıldı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTOM) Komutanı General Kenneth McKenzie Pazartesi günü YPG'nin öncülüğünde kurulan Demokratik Suriye Güçleri'nin komutanı Mazlum Kobani ile bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge uyarısı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TGRT Haber'e yaptığı açıklamada güvenli bölge konusuna değindi. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşme sonrası bir anlaşmaya varılacağını umduğunu belirten Çavuşoğlu "Güvenli bölge oluşmazsa ve bize tehdit devam ederse Fırat'ın doğusuna harekat düzenleriz" dedi.

DW,rtr/MY,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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