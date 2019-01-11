 James Jeffrey Ankara′da Akar′la görüştü | TÜRKİYE | DW | 25.01.2019

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TÜRKİYE

James Jeffrey Ankara'da Akar'la görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Menbiç'i görüştü. Ziyaret, Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin ardından gerçekleşti.

James Jeffrey und Hulusi Akar (picture-alliance/AA/A. Akdogan)

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara’da Cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la biraraya geldi. Savunma Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin yazılı olarak yaptığı bilgilendirmede, ikilinin Menbiç ve Fırat'ın doğusuna ilişkin görüştükleri belirtildi.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de katıldığı bilgisi verildi. Savunma Bakanlığı’nda yapılan görüşmede Hulusi Akar, Ankara'nın Washington'a, YPG ile ilişkisini sonlandırması yolundaki çağrısını ve Menbiç Yol Haritası’nın en kısa sürede tamamlanması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Bakan Akar görüşmede ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne duyarlı olduğunu ve Türkiye ile ABD arasındaki sorunların birlikte çalışarak çözülebileceğini ifade etti. Jeffrey'nin ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ocak’taki Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından gerçekleşti.

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı bir konuşmada, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, ABD'nin söz verdiği gibi bir güvenli bölge oluşturmaması durumunda, bunu Türkiye'nin yapacağını ifade etti.

ABD’nin askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump’ın Türkiye'yi "Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere saldırılmaması" konusunda uyarması üzerine Washington ile Ankara arasında gerilim baş göstermşti.

AP/ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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