İzmirlilere uyarı: Hasarlı binalara girmeyin

Bu haber en son 30 Ekim saat 24.00'te güncellenmiştir.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremde AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre şimdiye kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi de yaralandı. Depremden hasar gören Yunanistan'ın Sisam (Samos) adasında da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD, 17 binada da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Elif Dağlı, Twitter’dan hayatını kaybedenler arasında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve çocuklarının da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin ise farklı açıklamalar yapıldı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve TSİ 14:41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,6 olarak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 6,9 olarak duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Sisam adasında da hasar meydana geldi

Yerin 16,54 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine uzaklığının 17,26 kilometre olduğunu belirten AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 144 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.

Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi.

Depremle birlikte Seferihisar'da denizde gelgit oluştu. Marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından bazı bölgelerde deniz çekilirken bazı bölgelerde ise sular mahalle aralarına kadar girdi.

"Tsunami oldu"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de deprem sonrası 1,5 saatte 21 artçı depremin meydana geldiğini belirterek “Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor“ dedi. Deprem olduktan 9 dakika sonra tsunami uyarı mesajı gönderildiğini ve bir tsunami meydana geldiğini ifade eden Özener, "Vatandaşlardan isteğimiz, kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Çürük binalara girilmemeli ve artçılara hazırlıklı olunmalı" uyarısında bulundu.

Özener depremin büyüklüğüne ilişkin ise "Bizim tespitlerimize göre moment büyüklüğü 6.9 büyüklüğünde. Büyüklük rakamları değişebiliyor. Aralarında 01, 02 büyüklük farkı olabiliyor. Dolayısıyla depremin büyüklüğü 7 civarında. Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre olan sığ bir depremden söz ediyoruz. 30-40 kilometre civarında bir fay kırıldı. Normal bir faylanma depremi. Bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Ege'de, anakarada, denizde deprem olduğu zaman oldukça etkili oluyor" açıklamasını yaptı.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir Valiliğinde bakanların ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında deprem sonrası gelişmelerle ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmirlilerden hasarlı olduğunu düşündükleri binalara girmemelerini istedi.

Depremde 4 binanın tamamen çöktüğünü ve bin 227 arama kurtarma ekibinin de görev yaptığını belirten Kurum, vatandaşların toplanma alanlarında ihtiyaçlarını giderebileceklerini söyledi.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Erdoğan, "Binaları hasar gördüğü veya olayın şokundan kurtulamadıkları için henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza da gereken iaşe ve ibate desteğini sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

İzmir'de enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor

Yunanistan'la dayanışma mesajı

Deprem Türkiye'de çok sayıda ilde ve Yunanistan'da da hissedildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir" denildi.

DHA,ANKA/HS,BK

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