 İzmirlilere hakaret eden 3 kişiye gözaltı | TÜRKİYE | DW | 30.10.2020

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TÜRKİYE

İzmirlilere hakaret eden 3 kişiye gözaltı

İzmir'deki depremin ardından İzmirlilere yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 hesap kullanıcısının tespit edildiği ve 3 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Icons von Facebook und Twitter (Imago Images/Eibner)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir açıklarında meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını, 16 hesap kullanıcısının da tespit edildiğini duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında devriye faaliyetlerinin sürdüğü belirtilerek İzmir'de meydana gelen depremle bağlantılı olarak İzmirlilere yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü paylaşımlar yapıldığına dikkat çekti.

EGM'nin açıklamasında "30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 27 paylaşıma rastlanıldığı, paylaşımı yapanlardan 16 kişinin tespit edildiği, 3 şahsın gözaltına alındığı, konuya ilişkin çalışmaların ve adli sürecin devam ettiği hususu duyurulur" denildi.

DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe 

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