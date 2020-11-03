 İzmirlilere hakaret eden 3 kişi tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 06.11.2020

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TÜRKİYE

İzmirlilere hakaret eden 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak İzmirlilere hakaret eden 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak İzmirlilere sosyal medyada hakaret edenlere yönelik bir açıklama yaptı.

Bakanlık, "Deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan 66 kişi tespit edilmiş, 30'u gözaltına alınmış, 3'ü tutuklandı" açıklamasını yaptı. 

İzmir'deki depremin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmirlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığına dikkat çekerek bu paylaşımları yapanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

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Müteahhitler tutuklandı

Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltına alınan ve aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Öte yandan, rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan yıkılan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

DHA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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