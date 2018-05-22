İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 22 ölü

Aydın'dan İzmir yönüne giden, kasasında göçmenleri taşıyan kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak dere yatağına devrildiği bildirildi. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedilydi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre kamyonunun sürücüsü de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevkedilecek.

Türkiye savaşın sürdüğü komşu Suriye'den 3,5 milyona yakın sığınmacıyı aldı. Türkiye'de Suriyelilerin yanı sıra Afganistan ve Irak'tan da çok sayıda sığınmacı yaşıyor. Sığınmacıların bir kısmı güvenli olmayan tekne ve botlarla Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

dpa, AFP / HT,BÖ

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