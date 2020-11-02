İzmir’de depremle ilgili 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmaya dair açıklama yaptı. Başsavcılık, yıkılan apartmanların müteahhitleri ile fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9’unun gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, ''30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturmalar kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A. Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulu E. İ , Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulu N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D. Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir“ ifadeleri yer aldı.

Ölü sayısı 92'ye yükseldi

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükselmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 92 olduğunu açıkladı.

AFAD'ın kamuoyu duyurusunda deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam bin 225 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Duyuruda, yaralanan 994 kişiden 839'unun taburcu edildiği, 155 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 17 binadan 12'sinde arama-kurtarma çalışmaları sona erdi, 5 binada ise çalışmalar sürüyor.





Türkiye Elif'e sevindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merkezi İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her iki depremzedenin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Koca, enkaz altında uzun süre kaldıkları için yoğun bakımda takip edildiklerini söyledi. Hastanede çekilen ilk görüntülerde de 3 yaşındaki Elif'in kameralara el salladığı görüldü. Küçük kızın depremden üç gün sonra hafif yaralarla kurtarılmış olması tüm Türkiye'de büyük sevinçle karşılandı.

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkılmıştı. Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Öte yandan AFAD, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye Türk Kızılay'ı ile 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiğini duyurdu.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadır kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu bildirildi.

DHA,DW/BÖ,TY

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