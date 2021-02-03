İzmir'de Boğaziçi'ne destek gösterisine polis müdahalesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması nedeniyle başlayan protesto eylemlerisürüyor.

İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahaleetti. İzmir Üniversite Dayanışması, basın açıklaması yapılırken, polisin biber gazı ile müdahale ettiğini, en az 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından polisin eylemcilere müdahalesine ilişkin bir video paylaşan İzmir Üniversite Dayanışması, "Basın açıklaması için alana girmek isteyen arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alınıyor" ifadesini kullandı.

İzmir Üniversite Dayanışması hesabından yapılan bir diğer paylaşımda da, polisin biber gazı ve plastik mermi kullandığı, gençleri "ters kelepçe" ile gözaltına aldığı belirtildi. Polisin müdahalesine rağmen, göstericilerin alkışlarla protestoyu sürdürdüğü aktarıldı.

Çağlayan Adliyesi önünde eylem

İstanbul'da ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınanlara destek için Çağlayan Adliyesi'nde bekleyiş sürüyor.

Yapılan basın açıklamasında, Pazartesi gününden beri eylemlerde yaklaşık 350 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltına alınanlara destek için Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelindiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "şiddet içermeyen eylemlere polisin şiddet uyguladığına" dikkat çekilerek, Kadıköy'de Salı günü düzenlenen eylemde de "arkadaşlarımız polis şiddetine maruz kaldı" denildi. Basın açıklamasında "Gözaltına alınan ve tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Üniversitemizi abluka altına alan polis ordusu geri çekilmelidir. Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyum rektörler istifa etmelidir" talepleri tekrarlandı.

"ODTÜ'den Boğaziçi'ne selam"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemleri diğer illerde de devam etti. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen eylemde, Boğaziçi Üniversitesi ile destek mesajları verildi. "ODTÜ'den Boğaziçi'ne selam" diyen ODTÜ'lüler "Kayyum rektör istemiyoruz," "Demokratik üniversite, demokratik seçim" sloganları attı. Eylemde, gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi. ODTÜ Savunulmalıdır Twitter hesabından eylemden görüntüler paylaşıldı.

Eskişehir ve Konya'da da Boğaziçi Üniversitesi'ne destek eylemleri yapıldı.

DW/JD,HS

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