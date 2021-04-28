İzmir depremiyle ilgili 22 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Açıklamada, depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının ve projelendirme aşamasında hata yapıldığının belirlendiği vurgulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 binada toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından soruşturma başlatılarak, delillerin toplandığı belirtildi.

Düşük kalite beton ve projelendirme hatası

İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgelerin temin edilerek muhafaza altına alındığı ve Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli üç akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz yapıldığı aktarıldı.

Bunun sonucunda, "Binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme (özellikle düşük kalite beton) kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varılmıştır. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesinden de dört kişilik bilirkişi heyetinin de deprem bölgesinde incelemeler yaptığı ve her iki üniversiteden toplam yedi akademisyenden yıkılan her yapıya ilişkin nihai raporlar hazırlamasının istendiği aktarıldı.

"Gelinen aşama itibariyle nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu bildirilmiştir" denilen açıklamada, TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinin de gerekli jeofizik ölçümler yaparak, hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği kaydedildi.

Gözaltı talimatı

Açıklamada, soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüphelinin tutuklandığı ve 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı hatırlatılarak, "Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması amacıyla ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir" denildi.

Başsavcılık, aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında da işlem başlatılmak üzere dosyalarının ayrıldığını bildirdi.

DHA/JD,HT

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