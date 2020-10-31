İzmir depreminde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Ege Denizi'nde İzmir'e bağlı Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 25 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirten Koca, 381 kişinin de halen tedavi gördüğünü kaydetti. Bakan Koca, "504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem sonucu en az 831 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremin ardından yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İzmir'de kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanırken, kalan 8 binada çalışmaların halen sürdürüldüğünü de açıkladı.

Bayraklı'da depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, mahsur kalan dört kişiye yaklaşık 23 saat sonra ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Depremin yaklaşık 18 saat sonrasında da dört kişi sabah saatlerinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan dört kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar.

İzmir depreminin simge binası haline gelen Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan şimdiye kadar çıkarılan 19 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. 1999 depreminde de hasar gören ve güçlendirme çalışması yapılan Rıza Bey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rızabey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına 5 bin civarında personel ile 20 arama kurtarma köpeği ile 750'den fazla araç katılıyor.

Hasarlı yapılara girilmemesi gerekiyor

Depremde İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde en az 17 bina hasar gördü, 5 bina tamamen yakıldı, 7 bina kullanılamaz hale geldi.

AFAD, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi çağrısı yapıyor. Ayrıca, bölgede yolların acil yardım araçları için boş bırakılması isteniyor.

Gece acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Bornova ve Bayraklı'da çadırlar kuruldu, halka yiyecek dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyacı olanlara sabah saatlerinde de kahvaltı dağıtıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de deprem nedeniyle eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı. Selçuk, eğitime ara verileceğini Twitter hesabından duyurdu.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD,Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, depremin ardından, 37’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin ise farklı açıklamalar yapıldı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve TSİ 14.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.6 olarak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 6.9 olarak duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi.

Video izle 01:38 Paylaş Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3kebi Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı

DW/JD,ETO

© Deutsche Welle Türkçe