 İzmir depreminde ölü sayısı 91′e yükseldi | TÜRKİYE | DW | 02.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi

İzmir'de geçen cuma meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Bugün sağ kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Türkei Izmir Erdbeben | Einsturz Yagcioglu Apt. (İlker Kahraman)

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.

AFAD'ın kamuoyu duyurusunda deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam bin 225 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Duyuruda, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Elif'e sevindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merkezi İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her iki depremzedenin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Koca, enkaz altında uzun süre kaldıkları için yoğun bakımda takip edildiklerini söyledi. Hastanede çekilen ilk görüntülerde de 3 yaşındaki Elif'in kameralara el salladığı görüldü.

 

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkılmıştı. Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Türkei Erdbeben Mädchen in Izmir gerettet ( Istanbul Fire Authority/AA/picture alliance)

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Öte yandan AFAD, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye Türk Kızılay'ı ile birlikte 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiğini duyurdu.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadır kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu bildirildi.

DHA,DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Enkaz altından 3 yaşındaki Elif kurtarıldı

İzmir'deki depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 58 saat sonra İdil Şirin enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.  

TTB'den İzmir'de koronavirüs uyarısı

TTB, deprem sonrasındaki arama kurtarma ile yardım çalışmaları sırasında fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu. TTB, bölgede testlerin yoğunlaştırılmasını talep etti.  

Yorum: Depremden çok binaları konuşmalı!

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’na göre 2017’ye kadar tüm binaların deprem denetiminden geçmesi gerekiyordu. Bu yapılsaydı, İzmir’deki binalar yıkılmayabilirdi. Banu Güven uzmanlarla konuştu, DW Türkçe’de yazdı.  

Benzer içerik

Türkei Erdbeben in İzmir

Bakan Koca Elif'in sağlık durumunu açıkladı 02.11.2020

İzmir'den sevindiren haber: Sağlık Bakanı Koca, depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığının olmadığını açıkladı.

Twitter Logo

İzmirlilere hakaret edenlere gözaltı 31.10.2020

İzmir'deki depremin ardından, sosyal medya üzerinden İzmirlilere yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Türkei Griechenland Erdbeben

TTB'den İzmir'de koronavirüs uyarısı 02.11.2020

TTB, deprem sonrasındaki arama kurtarma ile yardım çalışmaları sırasında fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu. TTB, bölgede testlerin yoğunlaştırılmasını talep etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

TTB'den İzmir'de koronavirüs uyarısı

TTB, deprem sonrasındaki arama kurtarma ile yardım çalışmaları sırasında fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu. TTB, bölgede testlerin yoğunlaştırılmasını talep etti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  