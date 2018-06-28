 İzmir Alman Okulu Türk yetkililerce kapatıldı | TÜRKİYE | DW | 01.07.2018

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TÜRKİYE

İzmir Alman Okulu Türk yetkililerce kapatıldı

İzmir Alman Okulu, "yasal dayanağı eksik" olduğu iddiasıyla Bakanlık tarafından kapatıldı. Okul müdürü "geçici olduğunu varsayıyoruz" dedi, Almanya Büyükelçiliği de Türkiye'den kararın gerekçesini açıklamasını istedi.

Deutsche Schule in Izmir Türkei (Deutsche Schule Izmir)

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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı özel İzmir Alman Okulu’nun kapatıldığı bildirildi. Alman Büyükelçiliği’nden Cumartesi günü yapılan açıklamada, okulun İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer tarafından Perşembe günü kapatıldığı bilgisi verildi. Büyükelçilik konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Ankara’daki büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Türk hükümetinden okulun kapatılmasına ilişkin gerekçeleri sunmasını talep edeceğiz. Türkiye’deki Alman okulları iki ülke arasındaki kültür ve eğitim alışverişinin temelini oluşturmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir'in Urla ilçesindeki Özel Alman Okulu'nun  müdürü Dirk Philippi, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada bulundu. Philippi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun bulunduğu Urla'dan yetkililerin bulunduğu bir heyetin polis eşliğinde okula gelerek, yazılı ve sözlü olarak okulun kapatıldığını tebliğ ettiklerini ifade etti. Okul müdürü gerekçe olarak "yasal dayanak eksikliğinin" gösterildiğini belirtti.

Okul müdürü: Yerel yetkililerde eksik belge olabilir

İzmir Alman Okulu'nun müdürü Philippi, "Okulun kesinlikle geçici bir süre için kapatıldığını varsayıyorum" diye konuştu. Okul müdürü yerel yetkililerde bir takım belgelerin eksik olabileceğini ve bu konuda yürütülen yoğun görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti. Philippi, İzmir Alman Okulu’nun Alman Büyükeçliği’nin İzmir'deki temsilciliği olarak görev yapmasına yönelik Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından izni olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da okulun kapatıldığı bilgisini teyit etti. Berlin’den yapılan açıklamada da Türk hükümetinden okulu kapatma gerekçesini iletmesinin talep edildiği belirtildi.

Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’ne bağlı İzmir Alman Okulu 2008 yılında kuruldu. Okul müdürü Dirk Philippi’nin verdiği bilgiye göre şu anda yaz tatilinde olan ve bünyesinde anaokulu da bulunan okulda 2 ila 20 yaş grupları arasında 180 çocuk eğitim görüyor. Yaklaşık 40 çalışanı olan okulda yeni eğitim yılının 27 Ağustos’ta başlaması öngörülüyor.

DW/dpa/GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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