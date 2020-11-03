 İzmir açıklarında art arda depremler | TÜRKİYE | DW | 01.02.2021

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TÜRKİYE

İzmir açıklarında art arda depremler

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında bir saat içinde dört sarsıntı meydana geldi. AFAD, depremlerin büyüklüğünün 4,1 ile 5,1 arasında olduğunu açıkladı.

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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 57 dakika içinde dört deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) konuyla ilgili açıklamasına göre TSİ 08.03'teki 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 08.46'da ikinci ve en şiddetli sarsıntı 5,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 08.47'de 4,8 ve saat 09.00'da da 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi ise ikinci depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

DHA,DW / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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