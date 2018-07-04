İYİ Parti'den AKP ile yakınlaşma iddiasına yanıt

MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde Ekim 2017’de kurduğu İYİ Parti, yeni dönemde mecliste 43 milletvekili ile temsil edilecek. 24 Haziran seçimlerine CHP, Saadet ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’na katılarak giren İYİ Parti, ittifakın sona erdiğini açıklayan ilk taraf olunca dikkatler partinin önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyeceğine çevrildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ

Peki İYİ Parti önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyecek? Muhalefette nasıl hareket edecek? DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan partinin genel başkan yardımcılarından Ümit Özdağ, Millet İttifakı’nın bir seçim ittifakı olduğunu ve muhalefetin iktidarı kazanması alternatifine göre geliştirildiğini belirterek ittifakın sona erdirilmesinin “sanki İYİ Parti muhalefet görevini bırakmış gibi” algılanmasının yanlış olduğunu söyledi.

“Bir milletvekili arkadaşımız kendi görüşlerini söylemiş, elini taşın altına koyacağını anlatmış, üstüne de İYİ Parti’ye ilişkin senaryolar yazılmış. Hepsi bu kadar” diyen Özdağ, sözlerini “Biz İYİ Parti olarak yeni dönemde muhalefet görevimizi yerine getireceğiz. AKP’nin 2002’den beri millet lehine bir şey getirdiğini görmedik, bundan sonra da getireceğini sanmıyoruz. Muhalefetteyiz” diye sürdürdü.

“AKP’yle bizi birleştiren bir şey yok”

İYİ Parti genel başkan yardımcılarından emekli büyükelçi Aydın Sezgin de DW Türkçe’ye “İttifak, seçim ittifakıydı. Parlamenter sisteme dönüş konusunda da ittifaktaki partilerin birlikte çalışmasını öngörüyordu. Böyle bir durum ortada kalmadığı” dedi.

"İYİ Parti’nin AKP için halen en büyük tehdit ve iktidar rüzgârına kapılmayan sağ alanda çalışan bir parti olduğunu” ifade eden Sezgin, İYİ Parti konusunda bilinçli olarak spekülasyonlar yaratıldığını öne sürdü. Sezgin, “Biz, meclisin sağ partisi olarak bir alternatif oluşturuyoruz. Ama yaratılan spekülasyonlarla, İYİ Parti’nin geleceğinin belirsiz olduğuna ilişkin öngörülerle partimizi aşındırmaya çalışıyorlar. Bizi AKP’yle birleştiren fazla bir şey yok. Projelerini, yaklaşımlarını tasvip etmiyoruz. Eski geçmişini de hiç tasvip etmediğimizi herkesin hatırlaması gerekiyor” dedi.

Yeni dönemde partilerin sesini duyurabildikleri ölçüde muhalefet gücünü koruyacaklarını ve güçlendireceklerini anlatan Sezgin, “Biz de partilerin ne yapabileceğini, yeni dönemde nasıl ilerleyebileceğini tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. İyi Parti olarak da iyi bir noktayı yakalayacağımıza inanıyoruz” mesajı verdi.

Seçim sürecinde parti teşkilatlarında yaşanan toplu istifalar İYİ Parti’nin geleceğine ilişkin ilk meraklı soruları ateşleyen durum olmuştu. İYİ Parti’den milletvekili olan Fatih Yokuş’un “İktidar ile MHP arasında bir sorun yaşanırsa elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz “ açıklaması da İYİ Parti’ye ilişkin kafalardaki soru işaretlerini artırdı.

Hilal Köylü /Ankara

© Deutsche Welle Türkçe