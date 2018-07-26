 Ivanka Trump babasıyla ters düştü | DÜNYA | DW | 03.08.2018

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DÜNYA

Ivanka Trump babasıyla ters düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı zamanda danışmanlığını yapan kızı Ivanka Trump, babasının tartışmalı göçmen politikalarını ve medyaya karşı kullandığı sert dili tasvip etmediği imasında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kızı Ivanka Trump, haber portalı Axios tarafından organize edilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, babasının "sıfır tolerans" politikası kapsamında ailelerinden ayrılan göçmen çocuklarının durumunun Beyaz Saray'da geçirdiği dönem boyunca "kendisi için en kötü an olduğunu" söyledi. Babasının kıdemli danışmanları arasında yer alan 36 yaşındaki Ivanka Trump, "Ailelerin ayrılmasına şiddetle karşıyım" diye ekledi.

Annesinin Çekoslovakya doğumlu olması nedeniyle kendisinin de bir "göçmen kızı" olduğunu ifade eden Ivanka Trump, göçmen krizinin "çok dikkatli" bir şekilde ele alınmasının şart olduğunu ve çocuk kaçakçılığını teşvik edebilecek politikalar da izlenmemesi gerektiğini belirtti. Ivanka Trump, "Bunlar inanılmaz zor konular. Ben de ülkenin geri kalanı gibi bu konulara çok duygusal bir açıdan bakıyorum" diye ekledi.

Ivanka Trump, haber portalı Axios tarafından organize edilen etkinlikte konuştu

Ivanka Trump, haber portalı Axios tarafından organize edilen etkinlikte konuştu

Trump yönetimi bu yıl yasa dışı göçle mücadele kapsamında 2 bin 500'ten fazla çocuğu ailesinden ayırmıştı. Ancak anne babaları Meksika sınırından yasa dışı yolla ABD'ye giren bu çocukların ailelerinden ayrılmasının kamuoyunda yarattığı infial Trump yönetimine geri adım attırmıştı. ABD Başkanı Trump Haziran ayında imzaladığı kararnameyle, çocukların ebeveynlerinden ayrılmasına neden olan uygulamayı durdurmuştu. ABD yargısı da ayrılan tüm çocukların ailelerine geri verilmesi için bir tarih belirlemişti. Bu tarih geçen hafta doldu. Ancak 711 çocuğun hâlen ailelerine teslim edilmediği ortaya çıkmıştı.

Ivanka Trump ve babası Donald Trump

Ivanka Trump ve babası Donald Trump

"Medya düşman değil"

Olası çıkar çatışması eleştirileri ve düşen satış rakamları sonrası kendi adını taşıyan moda markasını kapatma kararı alan ve bu gelişmenin ardından kamuoyunda ilk kez konuşan Ivanka Trump, babasının sert ifadelerle eleştirdiği medya konusuna da değindi. "Medyayı halkın düşmanı olarak görmüyorum" diyen Ivanka Trump, buna karşın kendilerini hedef alınmış olarak hisseden insanların gazetecilere yönelik şikâyetlerini de anlayabildiğini çünkü zaman zaman kendisi hakkında da "tamamı doğru olmayan" haberler yapıldığını söyledi.

Kızının bu açıklamasından birkaç saat sonra ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki bir mitingde bir kez daha medyayı eleştirdi ve gazetecileri "korkunç insanlar" olarak tanımladı.

Donald Trump kızının medya konusundaki sözlerini de Twitter'dan şöyle yorumladı:

"Kızım Ivanka'ya medyanın halkın düşmanı olup olmadığını sordular. O da 'Hayır' diyerek doğru cevabı verdi. Halkın düşmanı olan YALAN HABERLER. Ki medyanın büyük bölümü de böyle."

DW,AFP,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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