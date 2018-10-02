 İtaya′da sığınmacı dostu köy boşaltılacak | AVRUPA | DW | 14.10.2018

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AVRUPA

İtaya'da sığınmacı dostu köy boşaltılacak

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, sığınmacılara kucak açarak uluslararası üne kavuşan Riace ilçesindeki sığınmacıların başka yerlerdeki sığınmacı yurt ve barınaklarına gönderileceğini açıkladı.

Matteo Salvini (Reuters/Z. Souissi)

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 2 bin 300 nüfuslu, yüzlerce sığınmacıyı kabul ederek uluslararası üne kavuşan Riace ilçesine dair planlarını açıkladı. İçişleri Bakanı bu ilçede yaşayan sığınmacıların başka yerlere yerleştirileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Salvini yaptığı açıklamada, uluslararası alanda "entegrasyon ve hoşgörünün sembolü" haline gelen ilçedeki sığınmacıların önümüzdeki haftadan itibaren başka yerlerdeki sığınmacı yurt ve barınaklarına gönderileceğini söyledi. İlçenin tutuklu Belediye Başkanı Domenico Lucano'yu kastederek, "Kim hata yaptıysa, bunun bedelini ödemek zorundadır" diyen İtalya İçişleri Bakanı, "Kamuya ait paranın kullanılmasında hata yapılmasına müsamaha gösterilemez. Bu paraların sığınmacılara harcanmış olması da özür olamaz" dedi. İçişleri Bakanı Salvini göç ve mülteci karşıtı politikalarıyla tanınıyor.

İtalya'nın güneyindeki Riace köyü

İtalya'nın güneyindeki Riace köyü

Ülkenin güneyinde Kalabriya bölgesindeki Riace ilçesinde 200 sığınmacı yaşıyor. Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano"yasadışı göçe kolaylık sağladığı" gerekçesiyle maliye polisi tarafından ev hapsine konulmuştu. 60 yaşındaki Lucano ve eşine, sığınmacılarla yerli halk arasında kâğıt üstü evlilikler organize etme ve iltica başvurusu reddedilen sığınmacılara oturum belgesi verme suçlamaları yöneltiyor. Lucano, nüfusu giderek azalan köyü ayakta tutmak için yüzlerce sığınmacıya  kapılarını açmış, bu çabaları nedeniyle Dresden Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Belediye Başkanı'nın ev hapsine alınması İtalya'da birçok ünlü ismin katıldığı gösteri ile protesto edilmişti.

İtalya'da aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı popülist Beş Yıldız Hareketi tarafından kurulan ve Haziran ayından bu yana iktidarda olan koalisyon hükümeti, göç ve iltica karşıtı politikalar izliyor.

dpa, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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