İtalyan yönetmen Bertolucci 77 yaşında yaşamını yitirdi

Oskar ödüllü yönetmen Bertolucci Roma'daki evinde yaşamını yitirdi. Bertolucci dünya ve İtalyan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biriydi.

Son İmparator filmi ile 1988 yılında aday olduğu tüm dallarda tam dokuz Oskar kazanmıştı. Bertolucci 2011 yılında Cannes Film Festivali'nde onur ödülü almıştı.

Bertolucci film yapmanın seyirci ile iletişim kurma yöntemi olduğunu söylüyordu.

Son İmparator

Son İmparator için Amerikan Yönetmenler Birliği'nin ödülünü kazandığında yaptığı konuşmada "Belki bir idealistim. Ancak ben halen sinemanın hep beraber hayal kurmak için gittiğimiz bir katedral olduğunu düşünüyorum" demişti.

Bertolucci Parma'da 16 Mart 1941'de dünyaya gelmiş, ailesi 13 yaşındayken Roma'ya taşınmıştı. Bertolucci'nin film kariyeri Roma Universitesi'nde okurken Pier Paolo Pasolini'nin bir filminde asistanlık yapmasıyla başlamıştı. Bertolucci bundan bir yıl sonra 1962'de ilk filmini çekmişti.

AP,AFP / SSB, HT

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