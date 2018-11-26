 İtalyan yönetmen Bertolucci 77 yaşında yaşamını yitirdi | Kültür ve Lifestyle | DW | 26.11.2018

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Kültür ve Lifestyle

İtalyan yönetmen Bertolucci 77 yaşında yaşamını yitirdi

Son İmparator ve Paris'te Son Tango filmleri ile tanınan ünlü yönetmen Bernardo Bertolucci 77 yaşında yaşama veda etti.

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İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti

Oskar ödüllü yönetmen Bertolucci Roma'daki evinde yaşamını yitirdi. Bertolucci dünya ve İtalyan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biriydi.

Son İmparator filmi ile 1988 yılında aday olduğu tüm dallarda tam dokuz Oskar kazanmıştı. Bertolucci 2011 yılında Cannes Film Festivali'nde onur ödülü almıştı.

Bertolucci film yapmanın seyirci ile iletişim kurma yöntemi olduğunu söylüyordu.

Filmstill Der letzte Kaiser (picture-alliance/dpa)

Son İmparator

Son İmparator için Amerikan Yönetmenler Birliği'nin ödülünü kazandığında yaptığı konuşmada "Belki bir idealistim. Ancak ben halen sinemanın hep beraber hayal kurmak için gittiğimiz bir katedral olduğunu düşünüyorum" demişti.

Bertolucci Parma'da 16 Mart 1941'de dünyaya gelmiş, ailesi 13 yaşındayken Roma'ya taşınmıştı. Bertolucci'nin film kariyeri Roma Universitesi'nde okurken Pier Paolo Pasolini'nin bir filminde asistanlık yapmasıyla başlamıştı. Bertolucci bundan bir yıl sonra 1962'de ilk filmini çekmişti.

AP,AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti  

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