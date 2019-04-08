İtalyan parlamentosunda “Ermeni soykırımı” oylaması

İtalyan parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne, hükümetten 1915 olaylarının resmen “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını talep eden bir önerge sunuldu. La Repubblica gazetesinin haberine göre tavsiye metninin Çarşamba günü oylamaya sunulması bekleniyor.

Koalisyon ortaklarından Beş Yıldız Hareketi öncülüğünde sunulan önergede, “Ermeni soykırımının resmen tanınması ve uluslararası düzeyde yankı yaratılması” talep ediliyor. Pazartesi günü önergenin tartışıldığı oturumda konuşan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Vincenzo Santangelo, önergenin Türk ve Ermeni halkları arasında barışın sağlanmasına katkı sağlamasını dilediğini belirtti. İtalyan Müsteşar, bu "katliamlarla” önyargısız bir şekilde hesaplaşılması gerektiğini söyleyerek, amaçlarının “bu vahşetin kurbanlarını onurlandırmak” ve Türkiye ile Ermenistan’ın geçmişte yaşanan olaylara ilişkin uzlaşma yolunu açmak olduğunu ifade etti.

İtalyan basının İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını yazdı. Ansa haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Büyükelçi Gaiani'ye bu tasarıdan dolayı "üzüntülerini” bildirdiği ve İtalya’nın bu konudaki duruşuna açıklık getirmesini istediği belirtildi.

2000 yılında alınan karar

1915 olayları, Temsilciler Meclisi'nin gündemine 2000 yılında da gelmişti. Temsilciler Meclisi’nin 16 Kasım 2000 tarihli kararında, Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik kararına atıfta bulunulmuş ve hükümete 1915’te yaşananlara ilişkin girişimde bulunma çağrısı yapılmıştı.

Ancak bu karar sonrasında soykırım resmi olarak tanınmamış, sadece bazı bölgesel yönetim ve belediyeler bu olayları “soykırım” olarak nitelendirmişti.

DHA,dpa/JD,BK

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