İtalyan mafyasına uluslararası operasyon

İtalyan polisi ve Avrupa'da suç soruşturmalarında adli işbirliğini koordine eden Eurojust gözaltına alınanların kokain ticareti, kara para aklama, rüşvet verme ve şiddet suçlarından şüpheli olduğunu açıkladı.

Eurojust polisin "halen gözaltı ve el koyma" operasyonlarına devam ettiğini açıkladı ancak detay vermedi. İtalyan polisi ise açıklamasında 90 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Aynı açıklamada Güney Amerika'da da operasyonların olduğu belirtildi.

Operasyonların İtalya'nın güneyinde bulunan Kalabria bölgesindeki 'Ndrangheta ailelerini hedef aldığı bildirildi. 'Ndrangheta İtalya'nın üç organize suç çetesinden biri konumunda. Mafya olarak bilinen diğer iki grup ise Napoli bölgesindeki Camorra ve Sicilya'daki Cosa Nostra.

Operasyonlar İtalyan polisinin Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın yeni lideri olduğundan şüphelenilen kişi ve beraberindeki 45 kişinin gözaltına alınmasından bir gün sonra yapıldı. 'Ndrangheta'nın en güçlü İtalyan mafya organizasyonu olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığına hakim olduğu bildiriliyor. 'Ndrangheta'nın Almanya'da da aktif olduğu belirtiliyor.

Almanya'daki operasyonlar

Almanya'nın Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de operasyonlar düzenlendi. Wiesbaden'daki Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Sözcüsü yaptığı açıklamada operasyonların devam ettiğini söyledi. Bild gazetesine göre ülke çapında aralarında pizzacıların da olduğu 100 yerde arama yapıldı.

Reuters,dpa/SSB, HT

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