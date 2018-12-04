 İtalyan mafyasına uluslararası operasyon | DÜNYA | DW | 05.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İtalyan mafyasına uluslararası operasyon

İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika ve Güney Amerika'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda İtalyan 'Ndrangheta organize suç örgütü mensubu onlarca kişi gözaltına alındı.

Deutschland Razzia gegen italienische Mafia (picture-alliance/dpa/C. Reichwein)

İtalyan polisi ve Avrupa'da suç soruşturmalarında adli işbirliğini koordine eden Eurojust gözaltına alınanların kokain ticareti, kara para aklama, rüşvet verme ve şiddet suçlarından şüpheli olduğunu açıkladı.

Eurojust polisin "halen gözaltı ve el koyma" operasyonlarına devam ettiğini açıkladı ancak detay vermedi. İtalyan polisi ise açıklamasında 90 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Aynı açıklamada Güney Amerika'da da operasyonların olduğu belirtildi.

Operasyonların İtalya'nın güneyinde bulunan Kalabria bölgesindeki 'Ndrangheta ailelerini hedef aldığı bildirildi. 'Ndrangheta İtalya'nın üç organize suç çetesinden biri konumunda. Mafya olarak bilinen diğer iki grup ise Napoli bölgesindeki Camorra ve Sicilya'daki Cosa Nostra.

Operasyonlar İtalyan polisinin Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın yeni lideri olduğundan şüphelenilen kişi ve beraberindeki 45 kişinin gözaltına alınmasından bir gün sonra yapıldı. 'Ndrangheta'nın en güçlü İtalyan mafya organizasyonu olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığına hakim olduğu bildiriliyor. 'Ndrangheta'nın Almanya'da da aktif olduğu belirtiliyor.

Deutschland Razzia gegen italienische Mafia

Almanya'daki operasyonlar

Almanya'nın Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de operasyonlar düzenlendi. Wiesbaden'daki Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Sözcüsü yaptığı açıklamada operasyonların devam ettiğini söyledi. Bild gazetesine göre ülke çapında aralarında pizzacıların da olduğu 100 yerde arama yapıldı.

Reuters,dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İtalyan mafyasına ağır darbe

Yıllardır İtalya'nın kuzeyinde organize suçlar işlediği öne sürülen mafya üyeleri, Milano'da yapılan duruşmada yüksek hapis cezalarına çarptırıldı. (20.11.2011)  

İtalya'da dev mafya operasyonu

İtalyan polisi ülkenin güneyinde düzenlediği operasyonda "Ndrangheta" mafyası üyesi olduğundan şüphelenilen 116 kişiyi gözaltına aldı. (04.07.2017)  

Bir mafya babasının çöp itirafları

İtalya'nın Napoli kentinde bundan altı yıl önce yaşanan çöp krizinin perde arkası yeni yeni aydınlanıyor. Hem de 2010 yılından beri tutuklu olan Camorra mafyasının bir liderinin itirafları sayesinde... (01.07.2014)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Mafyaya karşı rock müzik  

Benzer içerik

Deutschland Produktion Rheinmetall

Alman medyası: Suudilere mühimmat satışı sürüyor 04.12.2018

Alman hükümetinin Suudi Arabistan’a silah ve savunma sanayi ürünlerinin ihracatını askıya almasına rağmen, Rheinmetall’in yurt dışındaki ortakları aracılığı ile Riyad’a mühimmat satışını sürdürdüğü iddia edildi.

Europa Italien - EU-Kommisssion weist Italiens Haushaltsentwurf zurück

İtalya ile AB Komisyonu arasında bütçe anlaşmazlığı 14.11.2018

İtalya ek borçlanmayı arttıran 2019 bütçesinde değişiklik yapılmayacağını duyurdu. AB Komisyonu Ekim ayında geri çevirdiği bütçe taslağının revize edilmesi için talepte bulunmuştu.

USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump

FAZ: Trump çıkarını kolluyor 22.11.2018

ABD başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’a gösterdiği yakınlık ve İtalya ile AB arasındaki bütçe ihtilafı Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Lindsey Graham

Senatörler Kaşıkçı cinayetinden Suudi Prens'i sorumlu tuttu

CIA Direktörü Haspel’in Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin brifinginin ardından Cumhuriyetçi senatörler yaptıkları açıklamalarda, cinayetin talimatını Veliaht Prens’in verdiğine inandıklarını dile getirdiler. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  