 İtalya′nın ″Kokain Kralı″ Brezilya′da yakalandı | DÜNYA | DW | 25.05.2021

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DÜNYA

İtalya'nın "Kokain Kralı" Brezilya'da yakalandı

"Kokain Kralı" olarak adlandırılan İtalya'nın en çok aranan mafya liderlerinden Rocco Moratibo, Brezilya'da Interpol'ün de katıldığı bir operasyonda yakalandı.

Rocco Morabito

Rocco Morabito

İtalya'nın en çok aranan mafya liderlerinden uyuşturucu kaçakçısı Rocco Moratibo'nun Brezilya'nın doğusundaki sahil kenti Joao Pessoa'da Brezilya polisi ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalandı. Operasyona İtalyan emniyetinin de destek verdiği kaydedildi.

Brezilyalı yetkilierin Moratibo'yu İtalya'ya iade etmesi bekleniyor.

Ülkesinde 1995 yılından beri uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan 54 yaşındaki Moratibo, ancak 2017 yılında Uruguay'da yakalanmış ve yargılandığı mahkemede uyuşturucu ticareti ve suç örgütü üyeliğinden 30 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak Moratibo, yardımcısı olan iki kişiyle birlikte 2019 yılında bulunduğu cezaevinin çatısından delik açarak firar etmişti.

Moratibo'nun 2017 yılında yakalanıncaya kadar Uruguay'da 13 yıl boyunca sahte kimlikle yaşadığı tespit edilmişti.

İtalya'da 350'den fazla kişinin yargılandığı dava için dev bir duruşma salonu oluşturulmuştu

İtalya'da 350'den fazla kişinin yargılandığı dava için dev bir duruşma salonu oluşturulmuştu

Dev mafya örgütü Ndrangheta

Ülkenin güneyindeki Kalabria bölgesinde örgütlü olan "Ndrangheta" adlı mafya grubuna bağlı olan Moratibo'nun Güney Amerika ve Milano arasındaki uyuşturucu ticaretinden sorumlu olduğu ifade ediliyor.

"Ndrangheta" adlı suç çetesi, İtalya'nın en güçlü mafya gruplarından biri olarak biliniyor. İtalyan makamları, 52 ülkede faaliyet gösterdiği söylenen Ndrangheta'nın dünya çapında yaklaşık 20 bin üyesinin bulunduğunu tahmin ediyor. 

İtalya'da bu yılın başında Ndrangheta suç örgütü ile ilgili 350'den fazla kişinin yargılandığı kapsamlı bir dava başlamıştı. Yargılananlar arasında devlet memurları, politikacılar, avukatlar ve iş insanları da bulunuyor.

AFP,dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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