İtalya'dan 450 sığınmacıya izin çıktı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’de yer alan İtalyan adası Lampedusa yakınlarında kurtarılan 450 sığınmacının karaya çıkmasına izin vereceklerini açıkladı.

Sığınmacılar geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’nin sınır koruma teşkilatı Frontex ve İtalyan sınır polisine ait gemilerce kurtarılmıştı. Ancak Libya'dan demir alan bir gemide bulunan sığınmacıların hangi ülkede karaya çıkacağı Malta ve İtalya arasında krize neden olmuştu.

İtalya'nın sığınmacıların Sicilya adasında karaya çıkmasına izin vermesine ilişkin kararı; Almanya, Fransa, Malta, İspanya ve Portekiz'in söz konusu mülteci adaylarının bir kısmını almaya yanaşmasının ardından geldi. Bu ülkeler 50'şer sığınmacı almayı kabul etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumartesi günü 27 Avrupa Birliği ülkesine mektup yazarak, sığınmacılar konusunda Birlik üyesi diğer ülkelere yönelik sorumluluk alma çağrısında bulunmuştu.

Ülkelerin kabul kararı üzerine İtalyan Başbakan Pazar günü Facebook hesabından yapmış olduğu paylaşımda “Avrupa’dan her zaman beklediğimiz dayanışma ve sorumluluk budur ve son Avrupa Konseyi zirvesinde varılan kararlar şimdi gerçeğe dönüşüyor” dedi.

Çekya'dan olumsuz yanıt

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 50 mülteci kabul edeceklerini Twitter üzerinden duyururken, "göçmen akınına karşı çözüm sunmadaki kararlılıklarını ve insani trajediye karşı dayanışma gösterdiklerini” ifade etti. Almanya hükümet sözcüsü de Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamada "mülteci politikaları konusunda İtalya ile devam eden yoğun işbirliği kapsamında 50 mülteciyi almayı kabul ettiklerini” kaydetti. Çekya Başbakanı Andrej Babiş ise çağrıya olumsuz yanıt verdi. "Bu tür bir yaklaşım sadece insan ticareti yapanlara yarar ve onların gelirlerini artırır” diyen Babiş, ülkesine "hiçbir sığınmacı almayacaklarını" söyledi.

Uluslararası hukuk kuralları uyarınca güvenli olmayan bir ülkeden gelen sığınmacıların aynı ülkeye geri gönderilmesi mümkün değil. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Libya'yı güvenli olmayan ülkeler arasında sınıflandırıyor.

rtr,AFP/MY,CÖ

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