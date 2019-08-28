 İtalya′da yeni hükümeti Conte kuracak | AVRUPA | DW | 29.08.2019

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AVRUPA

İtalya'da yeni hükümeti Conte kuracak

İtalya'da erken seçim krizi aşıldı. Yeni hükümeti kurma görevi, eski Başbakan Giuseppe Conte'ye verildi. Conte yeni hükümetin önceliğinin bütçe olacağını açıkladı.

İtalya'da yeni hükümeti Conte kuracak

İtalya'da yeni hükümeti Conte kuracak

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dağılan koalisyonda başbakanlık görevini yürüten Giuseppe Conte'den Beş Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti (PD) arasında kurulacak koalisyona liderlik etmesini istedi.

Hiçbir siyasi parti ile bağlantısı olmayan hukuk profesörü Conte, kabinede yer alacak isimlerin listesini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanına sunacağını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan 55 yaşındaki Conte, önceliğinin 2020 bütçesini hazırlamak olacağını aktardı. Conte, "Vergi artışını önlemek için hemen çalışmaya başlamalı ve bir bütçe hazırlamalıyız" diye konuştu. İtalya'da hükümet 23 milyar euroluk kaynak sağlamazsa 1 Ocak'tan itibaret tüketici vergisinde artışa gidilecek.

Cumhurbaşkanı Mattarella hükümeti kurma görevini Conte'ye verdi

Cumhurbaşkanı Mattarella hükümeti kurma görevini Conte'ye verdi

Almanya, Conte'nin Başbakanlık görevine bir kez daha getirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu durumun Avrupa için iyi haber olduğunu söyledi. Scholz, "İtalya'daki hükümet krizinin sona ermesinden ve istikrarlı, yenilikçi bir hükümetin yönetimi üstleneceğinden memnunum" diye konuştu.

Koalisyon anlaşması hazır değil

Popülist Beş Yıldız Hareketi ile sosyal demokrat çizgideki Demokrat Parti arasında varılan uzlaşma henüz bir koalisyon anlaşmasına dökülmedi. İki partinin ortak politikalar konusunda anlaşma sağlaması gerekiyor. Ayrıca Beş Yıldız Hareketi koalisyon kararını üyelerinin internet üzerinden oylamasına sundu. Beş Yıldız Hareketi'nin çoğu üyesi merkez soldaki Demokrat Parti ile koalisyona sıcak bakmıyor.

İtalya'da üç haftadır süren siyasi krizi, eski iktidar ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini başlatmıştı. Salvini, erken seçim talep ederek Beş Yıldız Hareketi ile kurduğu koalisyondan ayrılmıştı. 

Lig Partisi'nin lideri Salvini

Lig Partisi'nin lideri Salvini

Göçmen karşıtı politikaları savunan Salvini'nin partisi, Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden, İtalya çapında birinci parti olarak çıkmıştı. Anketler partiye olan desteğin yüzde 34 seviyesinde yükseldiğini gösteriyordu. Ancak Salvini'nin kendilerine artan destek nedeniyle ülkeyi seçimlere götürmek istemesi popülaritesinin azalmasına neden oldu. Corriere della Sera gazetesinin son anketine göre Salvini'ye destekte 15 puanlık bir düşüş var.

rtr,dpa/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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