İtalya’da yeni hükümet kuruldu. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya popülist 5 Yıldız Hareketi ve merkez sol Demokratik Parti'den (PD) oluşan yeni koalisyon hükümetinin kabine listesini sundu.

Yeni kabinede, bir önceki hükümette de başbakan olarak görev yapan bağımsız Giuseppe Conte yeniden bu görevi üstelenecek. 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi di Maio dışişleri bakanı, eski Milano valisi Luciana Lamorgese içişleri bakanı olarak görev yapacak. Avrupa Parlamentosu üyesi sosyal demokrat partili Roberto Gualtieri ise ekonomi bakanı olacak. PD Genel Başkan Yardımcısı Lorenzo Guerini iSavunma Bakanlığı görevini yürütecek.

Bakanlar Perşembe günü yemin ederek görevine başlayacak.

Salı günü, Popülist 5 Yıldız Hareketi üyeleri internette düzenlenen ankette, merkez sol Demokratik Parti ile koalisyon kurulmasını oy çokluğuyla kabul etmişti. Başbakan Conte de 20 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı. İtalya'da yaklaşık bir aydır süren siyasi krizi, eski iktidar ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini başlatmıştı.

Salvini, başbakan olma ümidiyle erken seçim talep ederek Beş Yıldız Hareketi ile kurduğu koalisyondan ayrılmıştı. Göçmen karşıtı politikaları savunan Salvini'nin partisi, Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden, İtalya çapında birinci parti olarak çıkmıştı.

dpa/TY,GA

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