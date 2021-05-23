 İtalya’da teleferik kazası: 12 ölü | Avrupa | DW | 23.05.2021

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Avrupa

İtalya’da teleferik kazası: 12 ölü

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Maggiore Gölü yakınlarında bir teleferik kabininin yere çakılması sonucu 12 kişi öldü. Kazaya hattaki bir kablonun kopmasının neden olduğu sanılıyor.

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İtalya'nın İsviçre sınırındaki Maggiore Gölü yakınlarında bir teleferiğin yere çakılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerinin sözcüsü twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ölü sayısının "ne yazık ki" daha da artabileceğini ifade etti. 

Turistler tarafından büyük rağbet gören söz konusu teleferik hattı, Maggiore Gölü kıyısındaki tatil beldesi Stresa ile Alp Dağları manzarası ile meşhur, yaklaşık bin 500 metre yüksekliğindeki Mottarone Dağı'nı birbirine bağlıyor. Kazanın zirveye 300 metre kala meydana geldiği bildirilirken, İtalyan haber ajansı Ansa, teleferiğin muhtemelen hattın üst kısmında bir kablonun kopması sonucu yaşandığını duyurdu.

 

AFP,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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