 İtalya′da senatodan erken seçim tarihi çıkmadı | AVRUPA | DW | 13.08.2019

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AVRUPA

İtalya'da senatodan erken seçim tarihi çıkmadı

İtalya'da senato, Başbakan Giuseppe Conte hakkında yapılması teklif edilen güven oylaması için bir tarih belirlemedi. Senato, Conte'nin 20 Ağustos'ta yapacağı konuşmayı bekleyecek.

Italien Sent in Rom (picture-alliance/dpa/G. Borgia)

İtalya'da aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin Başbakan Guiseppe Conte hakkında güven oylaması yapılması ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki çağrısının ardından gözlerin çevrildiği senato, bu konuda aceleci davranmama kararı aldı.

Beş Yıldız Hareketi'nin iktidar ortağı olan Lig Partisi'nin önerisini reddeden senato, güven oylamasını gündemine almadı. Başbakan Conte'nin 20 Ağustos'ta parlamentonun üst kanadı senatoyu henüz aşılamayan hükümet krizi hakkında bilgilendireceği açıklandı.

Senato sözcüsü, Alman dpa ajansına yaptığı açıklamada, Conte'nin yapacağı konuşmadan sonra her türlü gelişmenin mümkün olduğunu söyledi.

Alternatif çözüm arayışı

Lig Partisi lideri Salvini, erken seçim çağrısına gerekçe olarak Beş Yıldız Hareketi'yle aralarındaki görüş farklılıklarının derinleşmesini göstermişti.

Italien Regierungskrise | Innenminister Matteo Salvini in Rom (picture-alliance/Zuma Press/LaPresse/R. Monaldo)

Lig Partisi'nin lideri Salvini

Ancak parlamentodaki popülist Beş Yıldız Hareketi ve merkez sol partiler, olağan tarihinden dört yıl öne çekilecek bir genel seçimdem kaçınmanın ve alternatif bir çoğunluk hükümeti kurmanın yolunu arıyor.

Conte'nin olası bir güven oylamasında yeterli desteği bulamayıp başbakanlıktan ayrılması hâlinde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ya erken seçim kararı alacak ya da başka bir parti liderine yeni bir hükümet kurma görevi verecek.

Göç karşıtı Lig Partisi anketlerde önde

Hiçbir partinin üyesi olmayan ve bağımsız bir isim olarak göreve gelen İtalya Başbakanı Conte geçen hafta, anketlerde partisi önde çıkan Salvini'yi kriz icat etmekle suçlamıştı. Conte, Lig Partisi'nin bu sayede mevcut seçmen desteğinden faydalanmaya çalıştığını öne sürmüştü.

İtalya'da Mart 2018'de yapılan genel seçimleri kazanan Beş Yıldız Hareketi'ne destek bu yıl azaldı. Göç karşıtı Salvini liderliğindeki Lig Partisi, İtalya'da geçen Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimlerin galibi olmuştu. Anketler şu an Lig Partisi'nin yüzde 34 oy alabileceğine işaret ediyor. Bu destek, Salvini'nin diğer sağ partilerle yeni bir koalisyon kurmasına imkân verecek boyutta.

DW,dpa,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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