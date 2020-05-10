İtalya'da mafya üyelerine korona önlemi

İtalya'da mafya üyelerine önlem

İtalyan hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle mafya üyelerinin cezaevlerinden çıkmasını zorlaştırıyor. Ülkede cumartesiyi pazara bağlayan gece çıkarılan bir kararnameye göre, korona gerekçesiyle cezaevinden salıverilme talebinde bulunanların başvurusunun iki hafta aralıklarla yeniden gözden geçirilmesine hükmedildi. Pandeminin derinden sarstığı İtalya'da Mart ayından bu yana yüzlerce mafya üyesi cezaevinden çıkarak ev hapsine girdi. Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, "Hiç kimse, koronavirüsün sağlık sisteminde yol açtığı krizi kullanarak cezaevinden çıkmaya çalışacağını sanmasın" diye konuştu.

Werder Bremen karantina kampına giriyor

Bütün oyuncuları ve teknik ekibi iki kez koronavirüs testine tabi tutulan ve sonuçların negatif çıkması üzerine uzun aradan sonra 18 Mayıs'ta tekrar top koşturmaya hazırlanan Werder Bremen korona tedbirleri altında kampa giriyor. 40 binden fazla üyesiyle Almanya'nın en büyük 15 kulübünden biri olan Werder Bremen, korona pandemisi nedeniyle ara verilen Alman 1.Ligi Bundesliga maçları çerçevesinde 18 Mayıs akşamı Bayer Leverkusen ile karşı karşı gelecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar iki ay sonra sokağa çıktı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, bugün ilk kez 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların belirli bir gün ve saatte sokağa çakmalarına izin verildiği duyurulmuştu. 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkması mümkün.

Diyarbakır'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar

İspanya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 621

İspanya'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş olduğu açıklandı. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısının 143 olduğu ve bu rakamın Mart ortasından bu yana kaydedilen en düşük sayı olduğu duyuruldu. Ülkede bir gün önce açıklanan COVID-19 can kaybı 179'du. Son rakamlarla birlikte İspanya'da pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 621'e yükselmiş oldu.

Rusya'da 200 bin eşiği aşıldı

Koronavirüsün yeni merkezlerinden Rusya'da yeni Sars-CoV-2 vaka sayısı 24 saatte 11 bin 12 arttı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 209 bin 688 olduğu bildirildi. Böylece salgının hızla yayıldığı Rusya’da meydana gelen toplam can kaybının da bin 915 olduğu kaydedildi.

Moskovo'da COVID-19 hastaları için yapılan bir hastane

İngiltere’de 5 maddelik korona erken uyarı sistemi

Koronavirüsün yaklaşık 32 bin kişinin ölümüne neden olduğu İngiltere’de hükümetin pandemiyle mücadeleyi düzenlediği beş maddeden oluşan bir erken uyarı sistemi planını bugün sunması bekleniyor. Planının, korona tedbirlerinden çıkışa dair yol haritasını da kapsadığı belirtiliyor. Kırmızıdan yeşile korona riskini renklere göre sınıflandıran sistem ile Büyük Britanya'da farklı bölgelerde hükümetin önlemleri düzenlemesinin mümkün olacağı belirtiliyor.

Vuhan'da 14 yeni vaka

Sars-CoV-2 virüsünün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde 14 yeni virüs vakası tespit edildiği açıklandı. Bu rakamın 28 Nisan’dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu bildiriliyor. Bu son rakamlarla Çin'deki toplam yeni tip koronavirüs vaka sayısının 82 bin 901 olduğu duyuruldu.

Güney Kore'de 34 yeni vaka

Koronavirüs ile mücadelede en başarılı ülkelerden sayılan Güney Kore'deki koronavirüs vakalarında artış kaydedildi. Güney Kore makamları, 34 yeni vakanın kayda geçtiğini açıkladı. Bu da 9 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek artış. Vakaların çoğunun, Seul’deki bir eğlence klübüne giden bir Sars-CoV-2 taşıyıcısından yayıldığı tahmin ediliyor.

DW, dpa, Reuters/ ETO,HT

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