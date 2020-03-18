İtalya’da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması 79,5

İtalya Sağlık Enstitüsü’nün ülkede koronavirüs bağlantılı hayatını kaybeden 2 bin 3 kişiyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığından ölenlerin yaş ortalaması 79,5. Araştırmaya göre merkezi artık İtalya olan salgında ölenlerin yüzde 70’ini erkekler oluşturuyor.

Hayatını kaybeden 707 kişinin yaşlarının 70 ila 79 olduğunu açıklayan Enstitü, ölen 852 kişinin ise 80 ila 89 yaşlarında olduğunu tespit ettiklerine dikkat çekti. Enstitü, 198 korona ölümünde ise yaşın 90’dan daha yüksek olduğunun saptandığını bildirdi.

Sadece 17 hasta 50 yaşın altında

Araştırmaya göre İtalya’da koronavirüs nedeniyle yakalandıkları akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sadece 17’si 50 yaşın altında. Koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı yüzünden ölenlerden 40 yaşından küçük olanların sayısı da 5 olarak tespit edildi. İtalya Sağlık Enstitüsü, görece genç yaşta hastalıktan hayatını kaybedenlerin hepsinin 31-39 arası erkek hastalar olduğuna ve virüs öncesinde bu kişilerin başka ağır hastalıkları bulunduğuna işaret etti.

İtalya’da ölenlerin yaş ortalaması 79,5, hayatını kaybedenlerin başta gelen sağlık sorunu yüksek tansiyon

Ölenlerin çoğunun yüksek tansiyon sorunu vardı

İtalya Sağlık Enstitüsü’nün uzmanları, koronavirüs sonucu ölenlerin daha önce geçirdiği sağlık sorunlarını da inceledi. Buna göre COVID-19’dan ölenlerin çoğunun öncelikli ortak sorunu yüksek tansiyon. Bunu diyabet ve koroner kalp hastalıkları izliyor.

İtalya’da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerden yüzde 48,5’inin COVID-19’dan önce de en az üç hastalığı bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmada yüzde 25,6’sının ise iki kronik hastalığı olduğuna dikkat çekildi. Ölenlerden üçünün, bu rakam hayatını kaybedenlerin yüzde 0,8’ine tekabül ediyor, önceden hiçbir hastalığı bulunmadığı tespit edildi.

Hastalığın ortaya çıkışıyla ölüm arasında sekiz gün var

Uzmanlar, hayatını kaybedenlerin ilk belirtilerin ortaya çıkmasından öldürdüğü güne kadar ortalama sekiz günün geçtiğini rapor ediyor. İtalyan Sağlık Enstitüsü uzmanlarına göre koronavirüse yakalananların en çok şikayet ettiği ilk belirtiler ateş ve nefes darlığı. Bu şikayetler de hayatını kaybeden COVID-19 hastalarının üçte ikisinde en çok rastlanan semptomlar. Öksürük sorunundan şikayetçi olanların rakamı ise yüzde 42.

İtalya’da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin oranı yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 978’e yükseldi. Aynı zaman diliminde hastalığın tespit edildiği yeni vaka sayısı da yüzde 13 artışla 35 bin 713 oldu.

AFP,dpa / ETO,HS

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