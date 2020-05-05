İtalya’da koronavirüs vakalarında artış 

İtalya’da koronavirüs vakalarının sayısı artıyor

İtalya’da son 24 saatte 369 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sivil güvenlik kurumu, bir önceki gün salgından ölenlerin sayısını 236 olarak açıklamıştı. Son ölümlerle birlikte ülkede salgın nedeniyle can kaybı 29 bin 684’e yükseldi. Bir önceki gün 1075 olan yeni vakaların sayısı da arttı. Son 24 saatte bin 144 yeni vaka tespit edildi. Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen İtalya’da 214 bin 475 vaka bulunuyor.

ABD’den Yemen’e acil yardım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yemen’e 225 milyon dolarlık acil gıda yardımı yapılacağını duyurdu. BM Dünya Gıda Programı iç savaşın sürdüğü Yemen’e yardımları mali kaynak yetersizliği ve korona salgınını gerekçe göstererek büyük ölçüde azaltmıştı. Salgının daha da yayılması durumunda Yemen’deki can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

İspanya’da OHAL uzatıldı

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden İspanya’da Covid-19 önlemleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal iki hafta daha uzatıldı. Başbakan Pedro Sanchez’in OHAL’i iki haftalık dönemler halinde dördüncü kez uzatma teklifi parlamentonun onayını aldı. 97 vekilin çekimser kaldığı oylamada, OHAL’in 75’e karşı 178 oyla yeniden uzatılması kararlaştırıldı. Nisan ayında günlük ölümler bin dolayındayken, hükümetin aldığı sıkı önlemlerle salgında ölenlerin sayısı şu an günlük 244'e indi. Ancak alınan tedbirler ülke ekonomisini derinden sarstı ve ülkedeki işsiz sayısı rekor seviyeye ulaştı. İspanya’da Mart sonu itibarıyla işsizlik oranı yüzde 14,5 düzeyindeydi.

DSÖ’den normalleşme uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs önlemlerinin esnetilmesi konusunda uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Adhanom Ghebreyesus, salgın nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilirken çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ghebreyesus, ''Ülkeler bu konuda azami dikkati göstermezse yeni bir kapsamlı tecrit dönemi zaruri olacaktır'' dedi.

Adhanom Ghebreyesus

Danimarka’da normalleşme planının ikinci aşaması devreye giriyor

Danimarka’da korona önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ikinci adım olarak dükkân, AVM, restoran ve kafeler Pazartesi gününden itibaren yeniden açılıyor. Danimarka Başbakanı Mette Federiksen, ayrıca büyük sınıfların da yeniden okula başlayacağını duyurdu. Hükümet, muhalefet partileriyle mevcut kuralların esnetilmesi konusunda ortak bir plan oluşturmak için görüşmeleri sürdürüyor. Atılacak yeni adımların Pazar günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Danimarka, ülkede ilk vakaların ortaya çıkmasının hemen ardından sıkı önlemleri uygulamayı koymuş, Mart ayı ortasında da sınırlarını kapatmıştı. Nisan ayı ortasında normalleşme adımlarının ilk aşamasında kreş ve anaokulları açılmış, ilkokullarda beşinci sınıflara kadar eğitim de yeniden başlamıştı.

Rusya Koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

Başkent Moskova’da 12 Mayıs’tan itibaren tüm sanayi kuruluşları işbaşı yapacak. Moskova Belediye Başkanı Sergej Sobjanin, hizmet sektöründeki kuruluşları için ise böyle bir kararın henüz erken olduğunu söyledi. Sobjanin, son iki haftada istikrarlı bir salgın tablosu gözlendiğini vurguladı. Moskova Belediye Başkanı, artan vaka sayılarını da yapılan test sayısının artmasına bağladı. Devlet Başkanı Putin, önlemlerin esnetilmesine prensipte destek veriyor. Ancak Putin aceleci davranılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Koca: Türkiye virüse karşı mücadelede ilk dönemi tamamladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de koronavirüsle mücadeleden olumlu sonuç alındığını vurguladı. Sağlık Bakanı, "Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır" diye konuştu. Sağlık Bakanı, “özgür olurken tedbirli olmak gerektiğini” vurguladığı açıklamasında, “özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz” dedi. Koca, “Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte hayatını kaybeden 64 kişiyle birlikte koronavirüsten meydana gelen can kaybının 3 bin 584 olduğunu açıkladı.

Merkel: Salgının ilk evresini atlattık

Başbakan Angela Merkel, Almanya genelinde bir dizi salgın kısıtlamasının esnetileceğini açıkladı. Merkel, salgınla mücadele sonucu ortaya çıkan mevcut tablonun sevindirici olduğunu söyledi. Kamusal alandaki kısıtlamaların 5 Haziran’a kadar süreceğinin altını çizen Merkel, dükkân ve mağazalardaki büyüklüğe dayalı kısıtlamaların esnetilerek metrekare başına düşen müşteri sayısına yönelik bir üst sınırlama uygulanacağını söyledi. Merkel ayrıca bakım evleri ve huzurevlerindeki ziyaretçi yasağının da kaldırılacağını belirtti. Başbakan önlemler esnetilse de salgınla mücadelenin temel kurallarının önemini koruduğunu, sosyal mesafe ve hijyenin elzem olduğunu kaydetti. Gevşetilen kısıtlamalar kapsamında açık havada spor faaliyetleriyle antrenmanlara şartlı izin verilecek. Covid-19'la mücadele önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol ligleri, Mayıs aynın ikinci yarısından itibaren seyircisiz başlatılacak.

Angela Merkel

Bundesliga başlıyor

Alman birinci futbol ligi Bundesliga Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren yeniden başlıyor. Reuters haber ajansının Başbakan Angela Merkel başkanlığında eyalet yönetimleriyle yaptığı toplantıdan sızan bilgilere göre, ilk müsabaka tarihini Bundesliga yönetimi belirleyecek.

Rusya’da bir bakana daha koronavirüs bulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin aceleye getirilmemesi konusunda uyardı. Putin, önlemlerin esnetilmesinin aceleye getirilmesi halinde, şimdiye kadar salgınla mücadelede elde edilen kazanımların da boşa çıkabileceğini söyledi. Putin mülki amirlerin kendi görev bölgelerindeki önlemlerin seyri ile ilgili sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Rus Tass haber ajansı son olarak Kültür Bakanı Olga Lyubimova’nın da Covid-19‘a yakalanmasıyla, kabinedeki vaka sayısının üçe yükselmiş olduğunu duyurdu. Öncesinde Başbakan Michail Mişustin ve İmar Bakanı Vladimir Yakuşev’de de koronavirüs tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Johnson

İngiltere Normalleşme Planı'nı açıklayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü ülkesinin koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların esnetilmesini öngören Normalleşme Planı’nı açıklayacak. Johnson, planda yer alan bazı adımların gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanabileceğini belirtti.

Almanya’da akraba ziyaretine izin çıktı

Almanya’da federal hükümet ve eyalet hükümetleri salgının yayılmasını önleme kapsamında alınan sosyal kısıtlamalara 5 Haziran’a kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Ancak mevcut kısıtlamalar esnetilecek. Buna göre ülke genelinde farklı bölgelerde oturan akraba ve aile yakınları biraraya gelip, ziyaret edilebilecek. Ülke genelilni kapsayan bu ortak karar öncesinde bazı eyaletler münferit olarak buna izin vermişti.

Almanya’da dükkan ve mağazalar kapılarını açıyor

Almanya’da Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan eyalet yönetimleri, ülke genelinde şimdiye kadar 800 metrekarelik satış alanına izin verilen mağazalara yönelik sınırlamayı kaldırma kararı aldı. Katılımıcıların aktardığı bilgiye göre Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları mağazalara satış alanı sınırlaması yerine aynı anda alışveriş yapanların sayısısı ile ilgili bir üst sınır getirme konusunda anlaştı. Buna göre sosyal mesafenin korunabilmesi için metre kare başına müşteri üst sınırı getirilecek.

Araştırma: Koronavirüs salgını geçen yıl başladı

Londra Üniversitesi’nin bugün açıkladığı araştırmaya göre, koronavirüs 2020 yılı başı değil, 2019 yılı sonundan itibaren hızlı bir biçimde dünya geneline yayıldı. 7 bin 500’ten fazla COVID-19 hastasından alınan örneklerle yapılan aştırma sonucu virüsün mutasyona uğradığı da belirlendi. Bilim insanları bu sayede virüsün yayılmasının daha iyi takip edilebileceği görüşünde.

TFF: Ligler 12 Haziran'da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Maçların seyircisiz oynanacağını belirten Özdemir, liglerin Temmuz ayında tamamlanacağını söyledi.

TFF Başkanı Özdemir, "Kupaları sahada vereceğiz. Ağustosta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız" dedi.

İran'da vaka sayısı 100 bini geçti

Ortadoğu'da salgından en fazla etkilenen ülke olan İran'da son 24 saatte 78 kişi daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 6 bin 418'e yükseldiğini duyurdu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 101 bin 650 olarak açıklandı.

Hırvatistan yaz için turist bekliyor

Hırvatistan'da Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün başındaki isim olan Krunoslav Capak, Hırvatistan'ın koronavirüs krizine rağmen Adriyatik sahillerini turistlere açacağını ancak plajlarda eski alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerekeceğini söyledi.

Devlet televizyonu HRT'ye konuşan Capak, "Tabii ki de sahile gideceğiz. Denize girmek için sabırsızlanıyorum. Ama plajlarda izdiham olmayacak" dedi.

Hırvat yetkili "Polis, plaj işletmecileri, belediyeler ve oteller; insanların şezlong ve havlularının birbirlerinin üzerinde olmamasını sağlamak zorunda" diye ekledi.

Ekonomisi büyük oranda turizm gelirlerine bağlı olan Hırvatistan, salgın döneminde AB genelinde bir sağlık protokolü imzalanarak ülkeler arasında daha kolay seyahat edilebilmesini sağlayacak bir uygulamaya geçilmesini istiyor.

Rusya'da yeni vaka sayısı 10 binin altına düşmüyor

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 559 yeni vaka kayda geçerken toplam vaka sayısı 165 bin 929'a yükseldi.

Üst üste dört gün 10 binin üzerinde yeni vakanın görüldüğü ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 86 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. COVID-19 salgınının yeni merkezi hâline gelen Rusya'da resmi verilere göre şu ana kadar bin 537 kişi bu hastalıktan öldü.

Almanya'da can kaybı 7 bine yaklaştı

Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, vaka sayısı ise 947 artışla 164 bin 807 oldu.

Endonezya'da seçimlere korona engeli

Endonezya'da 23 Eylül'de yapılması planlanan yerel seçimlerin 9 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

Sandıkların kurulması hâlinde, Endonezyalılar 9 Aralık'ta dokuz vali ve 37 belediye başkanı dâhil çok sayıda yerel yönetici seçecek.

Hubei'de okullar yeniden açılıyor

Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletinde okullar yeniden açılıyor. İlk etapta sadece lise öğrencileri okula gidecek.

Öğrencilerin tamamı önce koronavirüs testinden geçirilecek.

Trump, Beyaz Saray'daki koronavirüsle mücadele ekibini dağıtıyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan ve içinde saygın bilim insanları bulunan özel ekibi dağıtacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, söz konusu ekibin 25 Mayıs'ta kapatılabileceğini ve bu ekibin görevlerinin federal kurumlara dağıtılabileceğini bildirdi.

Koronavirüsle mücadelede koordinasyonu yürüten ekip, Trump tarafından geçen Mart ayında kurulmuştu. ABD Başkanı ekibin başına Pence'i getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, özel ekibin dağıtılmasına ilişkin kararın yanlış yorumlandığını ve artık Beyaz Saray'ın hiçbir şekilde sağlık uzmanlarına başvurmayacakmış gibi bir algı oluştuğunu belirtti. Sözcü, bunun "tamamen yanlış" olduğunu ifade ederek Trump'ın ekonomiyi "yeniden açma" hedefi doğrultusunda verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini söyledi.

Trump, ABD'de Kasım'daki seçimler öncesi salgın önlemlerinden etkilenen ekonomiyi bir an önce yeniden toparlamak uğruna Amerikan halkının sağlığını tehlikeye atmakla eleştiriliyor.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY, MK, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe