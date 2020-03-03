İtalya'da koronavirüs nedeniyle okullar kapatılıyor

Çin'den başlayarak bütün dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya'da olağanüstü önlemler alınıyor. İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülkedeki okulların yarından itibaren 15 Mart'a kadar kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Karara ülkedeki üniversiteler de dahil. İtalya'da şimdide dek hastalığın yaygın görüldüğü Lombardia ve Veneto bölgelerinde 11 belediyede eğitime ara verilmişti.

Covid-19 hastalığı yüzünden şimdiye kadar 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da 2 bin 500 kişide de virüsün tespit edildiği bildirildi. Hastalığın bulaştığı pek çok kişinin ise iyileştiği belirtiliyor.

Bu arada hastalığın hızla yayıldığı İtalya'da hükümet maske ve tıbbi donanım malzemesi sıkıntısı çekildiğini açıklamış, uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine Güney Afrika'nın 800 bin maske göndereceği bildirildi. Ancak İtalyan makamları ihtiyaç duyulan rakamın 10 milyon olduğunu vurguluyor.

Hannover'de maske satan bir dükkan

Almanya maske ihracatını yasakladı

Yeni tip koronavirüsün hızla yayılması üzerine başka ülkeler de radikal önlemlere başvuruluyor. Almanya, salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve tıbbi malzemelerin ihracatını geçici olarak yasakladığını açıkladı.

İhracat yasağının sağlık maskesi dışında muayene eldiveni ile koruyucu iş kıyafetini de kapsadığı kaydedildi. Bu arada hekimler, muayenehaneler, hastaneler ve devlet dairelerinin tıbbi donanımına ilişkin sorumluluğu Almanya Federal Sağlık Bakanlığı'nın üstlendiği açıklandı. Almanya'da şimdiye kadar tespit edilen koronavirüs vakası 240.

Rusya da maske ve tıbbi malzeme ihracatına yasak getirdi

Rusya da maske ve tıbbi malzeme ihracatına yasak getirdiğini duyurdu. Fransa'da ise hükümet, ülkedeki mevcut maske stoklarına dün el koymuş, koruyucu maskelerin sadece reçeteyle verilmesi kararı almıştı.

Çin'den sonra en çok ölüm vakasının yaşandığı İran

Hastalığın ilk ortaya çıktığı Çin ile koronavirüs vakasının sık görüldüğü bir diğer ülke olan Güney Kore'de yeni vaka sayısında azama kaydedildi. Polonya'da ise ilk koronavirüs vakaları görülürken İran ve Irak'taki Covid-19 ölümleri endişe yaratıyor. Çin dışında hastalığın en çok ölümlere neden olduğu İran'da koronavirüsten ölen kişi sayısının 92'ye yükseldiği açıklandı. Yeni vaka sayısının da 586 artarak 2 bin 922'ye yükseldiği duyuruldu.

dpa, AFP/ ETO, HS

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