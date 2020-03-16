İtalya'da korona yüzünden can kayıpları artıyor

16 Mart günü koronavirüsle ilgili dünyada yaşanan önemli gelişmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

TSİ 23.00 FT: Euro 2020 ertelenecek

Financial Times'ın haberine göre, UEFA yarınki toplantısında Euro 2020'yi erteleme kararı alacak. Gazete, konuya yakın kişilere dayandırdığı haberinde, UEFA'nın böylece Avrupa'daki yerel liglerin yazın tamamlanabilmesini sağlayacağını belirtti.

TSİ 22.20 Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa vatandaşlarının dolaşım özgürlüğünü kısıtlayacak radikal önlemler almaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu akşam yaptığı Ulusal Sesleniş konuşmasında, doktor, iş veya alışveriş gibi zaruri ihtiyaçlar hariç vatandaşların dışarı çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Macron bu uygulamanın şimdilik iki hafta geçerli olduğunu, ihlal edenlerin de yasalar uyarınca cezalandırılacağını söyledi. Televizyondan Fransızlara seslenen Macron "Bir savaşın içindeyiz" dedi. Macron ayrıca Salı günü öğlen saatlerinden itibaren Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının da kapatılacağını, bu önlemin de 30 gün süreyle geçerli olacağını açıkladı.

TSİ 21.58 Rusya 1 Mayıs'a kadar sınırlarını kapatıyor

Rusya, 18 Mart çarşamba gününden itibaren yabancı ülke vatandaşların ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı. 1 Mayıs'a kadar sürecek yasağın diplomatları ve havayolu şirketlerinin mürettabatlarını kapsamadığı bildiriliyor.

TSİ 21.42 İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2160'a yükseldi

Çin'den sonra en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'da Covid-19 yüzünden bir günde 349 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece koronavirüs salgının Avrupa merkezi sayılan İtalya'da yeni virüs yüzünden ölenlerin sayısı Pazartesi akşamı itibarıyle 2160'a yükselmiş oldu. İtalya'da yeni tespit edilen virüs vakalarında da artış kaydedildi. İtalyan makamları, sadece Pazarı Pazartesiye bağlayan gece de 3 bin 200 yeni vaka bildirildiğini duyurdu. İtalya'da hastalığın bulaştığı kişi sayısının da 28 bine ulaştığı vurgulandı.

TSİ 20.00 Merkel'den sosyal ilişkileri kısıtlama çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de akşam saatlerinde koronavirüs önlemleri ile ilgili düzenlediği basın toplantısında alınan önlemlerin, koronavirüsün yayılmasını frenleyebilmek için kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hedefin sosyal ilişkileri mümkün olduğunca asgariye indirmek olduğunu tekrarlayan Merkel, ekonominin işlemesinin, enerji ihtiyacının ve tıbbi hizmetlerin sağlanmasının garanti altına alındığını belirtti.

TSİ 20.00 - Altı ülkeye daha uçuş yasağı

İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de uçuş yasağı getirilen ülkelere eklendiğini belirten Koca, uçuş yasağı getirilen toplam ülke sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Koca bu ülkelere uçuş yasağının 17 Mart 08.00 itibarıyla uygulanacağını dile getirdi. Koca, yurtdışında bulunan vatandaşların Türkiye gelmekte ısrarcı olmamalarını, gelmeleri durumunda da kendilerini 14 gün karantinaya almalarını istedi. Koca şimdiye kadar Türkiye'de can kaybı olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini de söylerine ekledi. Hızlı sonuç veren test kitlerinin ülke genelinde yayılacağını kaydeden Koca, testleri devam eden vakaların olduğunu, yeni vakalarla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını da vurguladı.

TSİ 19.40 Steinmeier'den sosyal kısıtlama çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanlara koronavirüsle ilgili olarak sorumlu davranmaları çağrısını tekrarladı. Salgınla ilgili olarak bir video mesajı yayınlayan Steinmeier, "Herkesten sağduyulu ve dayanışma içinde davranmasını rica ediyorum. Bazen akılcı davranma kararlı bir şekilde davranmayı gerektirir. Şimdi öyle bir zaman. Tek tek hepimiz günlük alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz" diyerek herkese sosyal kontaktan kaçınmaları çağrısı yaptı. Steinmeier, "Size garanti ediyorum: Kendinizi sınırlandırmanız bugünden yarına bir can kurtaracak. Birlikte virüsün daha yavaş yayılmasını sağlayabiliriz" diye sözlerini sürdürdü. Steinmeier, mümkün oldukça herkesin evde kalmasını ve yakın temastan kaçınması gerektiğini de söyledi.

TSİ 19.30 ABD'den ekonomiye korona desteği

ABD, koronavirüsün ekonomik etkilerini mali destekle azaltmayı hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Amerikan televizyon kanalı Fox'a yaptığı açıklamada bunun için 800 milyor dolar ayırmayı planladıklarını duyurdu.

TSİ 19.10 İsviçre’de bir dizi yeni önlem alındı

İsviçre’de hükümet koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle tüm dükkânlar, restoranlar, barlar ile eğlence ve boş zaman aktivitelerinin düzenlendiği işletmeleri 19 Nisan’a kadar kapatma kararı aldı. İsviçre ordusunun koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek vermesine de onay verdi.

TSİ 18.59 İBB’ye ait tüm sosyal tesisler kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla İBB’ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmelerinin hizmete ara verdiğini duyurdu.

TSİ 18.19 Avrupa Birliği'ne seyahatlere kısıtlama hazırlığı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs salgınıyla mücadelede için Avrupa Birliği’nin seyahatlere kısıtlama getirmeyi öngördüğünü duyurdu. Von der Leyen uygulamanın diğer ülkelerden AB’ye gerçekten gerekli olmayan tüm seyahatleri kapsayacağını ve ilk aşamada 30 gün süreyle planlandığını kaydetti.Komisyon'un planını AB devlet ve hükümet başkanlarının onaylaması gerekiyor.

TSİ 18:01 Almanya’da birçok dükkan ve işyeri kapatılıyor

Alman hükümeti ve eyalet yönetimleri koronavirüsle mücadele için Almanya genelindeki birçok dükkan ve işyerinin kapatılması konusunda uzlaştı. Berlin’de kamuoyuyla paylaşılan açıklamaya göre; gıda ve temizlik malzemesi satışı yapılan yerler, eczaneler, bankalar ve benzin istasyonlarının da aralarında bulunduğu bazı işletmeler söz konusu uygulamanın dışında tutulacak.



TSİ 17:55 Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan toplantı ve faaliyetleri durdurma kararı

Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni “Coronavirüs Tedbirleri” genelgesi ile TSİ 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, nişan/düğün salonu, kahvehane ve çocuk oyun alanlarının da dahil olduğu birçok sosyal noktadaki faaliyetler geçici olarak durduruluyor. Açıklamada Sivil toplum kuruluşlarının her türlü toplantı ve faaliyetleri ile vatandaşları bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetlerinin de bugün 24:00 itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

TSİ 17.35 Fransa’da park ve bahçeler kapatılıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için kamuya ait park ve bahçelerin kapatılmasına karar verildi. Belediye Başkanı Anne Hidalgo vatandaşlara yakın temasta bulunmamalarını söyledikleri halde, park ve bahçelere hala yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

TSİ 17.19 İngiltere’de vaka sayısı 1500’ü geçti

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre kayda geçen koronavirüs vaka sayısı 1543'e yükseldi. Ülkede şimdiye kadar COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 olarak açıklandı.

TSİ 15.46: Diyanet'ten namaz açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte cami ve mescitlerde namazın cemaatle kılınması durumunda virüsün yayılma riskinin artacağının anlaşıldığını belirtti.

Erbaş, "Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.

Eğer haritayı göremiyorsanız Johns Hopkins Üniversitesi'nin sitesinden de ulaşabilirsiniz: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

TSİ 14.22: Ermenistan'da olağanüstü hal

Ermenistan'da hükümet koronavirüsün yayılma hızını düşürmek üzere 16 Nisan'dan itibaren bir aylığına olağanüstü hal ilan etti. Teyitli otuz vakanın bulunduğu ülkede 300'ü aşkın kişi karantina altında. Gürcistan ve İran ile sınırlar kapatılırken ülkedeki tüm eğitim kurumları tatil edildi.

TSİ 14.04: Koronavirüste vaka sayısı artıyor

İran ve Avrupa'da koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ediyor. Son veriler ışığında İspanya'da dünden bu yana vaka sayısı 991 kişilik artışla 8 bin 744'e, ölü sayısı ise dokuz kişi artarak 297'ye yükseldi.

Virüsten en ağır etkilenen ülkelerden İran'da Sağlık Bakanlığı, teyit edilmiş vaka sayısının bin 53 kişi artarak 14 bin 991'e yükseldiğini bildirdi. Son verilere göre İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 853 olarak kaydedildi.

İsviçre ve Liechtenstein'da Pazar gününe kadar 2 bin 200 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, resmi olaraksa bin 563 teyitli vaka bulunduğu bildirildi. Toplam ölü sayısı ise 13 olarak kaydedildi.

TSİ 12.57: Gürcistan'a girişler yasaklandı

Gürcistan, tüm yabancı ülke vatandaşlarına ülkeye girişleri yasakladı. Yasağın 18 Mart'tan başlamak üzere ilk etapta iki haftalığına yürürlükte olacağı bildirildi. Ülkede şimdiye kadar 33 kişide koronavirüs tespit edildi, 637 kişi koronavirüs şüphesiyle karantina altında bulunuyor.

TSİ 11.59: AB ekonomisinde resesyon beklentisi

AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, koronavirüs etkisiyle AB ekonomisinde bu yıl resesyon beklediklerini açıkladı. AB için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 1,4 olduğunu, ancak koronavirüs etkisiyle yüzde 2-2,5'lik bir gerileme tahmin ettiklerini belirten Breton, "Virüsle savaştayız, bir ekonomik savaş içindeyiz" diye konuştu.

Alman Ekonomi Bakanlığı da koronavirüsün ekonomiye Mart ayından itibaren olumsuz etki yapacağını bildirerek yılın ikinci çeyreğinde konjonktürde hissedilir bir gerileme yaşanacağı, üçüncü çeyrekte yeniden istikrar sağlanacağı öngörüsünde bulundu.

TSİ 10.00: Almanya sınırları kapattı

Almanya koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla Fransa, Lüksemburg, Danimarka, Avusturya ve İsviçre ile sınırlarını kapattı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınırlardan sadece "geçerli somut" nedeni bulunanların geçiş yapabileceğini açıkladı. Çalışmak için her gün günübirlik Almanya'ya gelenlere ve mal taşımacılığına da izin verilecek. Bu ülkelere sınır kontrollerinin de yeniden başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da Robert-Koch Enstitüsü verilerine göre teyitli koronavirüs vaka sayısı bir günde bin 43 kişi artarak Pazar akşamı itibarıyla 4 bin 838'e ulaştı. Almanya'da şimdiye kadar 12 kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti.

TSİ 09.40: Albayrak: Koronavirüs önlemleri bu hafta açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs krizi nedeniyle piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını söyledi. Sektörleri kapsayacak destek ve önlemler uygulanacağını belirten Bakan, alınacak önlemlerle ilgili ayrıntı ise vermedi. Albayrak, atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını bildirdi.

TSİ 06.04: New York'ta bar ve restoranlar kapatılıyor

ABD'de New York kenti ve Washington eyaletinde koronavirüs önlemleri kapsamında bar, restoran ve kafelerin kapatılacağı bildirildi. Sadece eve servis hizmetleri ile müşterilerin kendilerinin alıp eve götürebileceği yiyecek ve içecek satışlarının devam edeceği kaydedildi. New York'ta Salı günü TSİ 16.00'dan itibaren gece kulüpleri, sinema ve diğer etkinliklerin yapıldığı mekanlar da kapatılacak. Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kentimiz şimdiye kadar görülmedik bir tehditle karşı karşıya. Buna savaş mantalitesiyle yanıt vermek zorundayız" dedi. Washington Valisi Jay Inslee'nin de Pazartesi günü olağanüstü hal ilan etmesi bekleniyor. Eyalette 50 kişiden fazla kişinin katılacağı tüm etkinlikler iptal edilecek.

BK/SSB/BW/ETO/HS

© Deutsche Welle Türkçe