İtalya’da karantina bölgelerinde yaşam

"Artık tokalaşmıyoruz ve birbirimizi yanaktan öpmüyoruz. Bu durum biz İtalyanlar için oldukça kaba“ diyor Marco, yaşadığı bölgede koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından takmaya başladığı maskesinin ardından.

Eczanelerde maskelerin on euroya satıldığını ve bunu pahalı bulduğunu söylüyor. Kuzey İtalya'da Lombardiya bölgesinde küçük bir köy olan Vittadone'de yaşıyor. Market ve eczanelerdeki maskelerin ve dezenfektan ürünlerin neredeyse hepsinin satıldığını söyleyen Marco, bu durumun fiyatları da arttırdığını söylüyor.Lombardiya bölgesinde kırmızı alarm verildi, bölgede on yerleşim birimi neredeyse karantina altında.

İstisnalar olabiliyor

Kırmızı alarm verilen karantina bölgeleri terk edilmemeli ve dışarıdan bu bölgelere girilmemeli. İki polis siyah bir Alfa Romeo‘dan bölgeyi gözetliyor. Traktörlü çiftçilere, bisikletlilere ve diğer köydeki eczaneye ya da süpermarkete gitmek isteyenlere izin veriliyor. Kırmızı alarm verilen bölgeye alışverişe giden Enzo, geçerli bir neden olduğu müddetçe giriş çıkışların mümkün olduğunu ve insanların bir yere tamamen kapatılamayacağını söylüyor. Enzo, İtalyan hükümeti tarafından alınan önlemleri fazla sıkı buluyor: "Fransa ve Avusturya sınırını kapatmak çok saçma, virüs zaten buraya geldi."

Enzo ayrıca, Milan'daki katedralin ve opera binasının neden kapatıldığına anlam veremediğini söylüyor, karnaval ve futbol karşılaşmalarının iptal edilmesini de kötü bir durum olarak değerlendiriyor. İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, İtalya'daki koronavirüs vakalarının hızlı artışını şaşkınlıkla karşılarken, ülkede panik ortamı oluşturmama konusunda dikkatli davranılması gerektiğini tekrarlıyor.

Lombardiya bölgesinde giriş ve çıkışlar kontrol ediliyor

Cenaze hizmeti sunulmuyor

Vittadone'de okullar tatil edildi. Dükkanlar ve barlar kapalı. Bölge sakinleri evlerinden çıkmadan bekliyor. Guiseppe, orada yaşayan bir emekli, virüsten korkmadığını fakat durumu ciddiye aldığını belirtiyor. Geçen Pazar virüsten ölen insanlara cenaze servisi sunulmamasını şaşırtıcı bulan Guiseppe, "Vittadone şu an her zaman olduğundan daha sessiz ve kimse bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyor" diyor.

Virüsün kaynağı aranıyor

Sağlık yetkilileri İtalya’da virüsün, Vittadone’den çok uzak olmayan küçük bir kent olan Codogna’da bir hastanede 38 yaşında bir hastadan yayıldığını söylüyor. Medya da Lombardiya bölgesinde görülen bütün vakaların kaynağının haftalar önce teşhisi konulan bu hasta olduğu görüşünde. Hükümet, bu kişiyle irtibatta bulunmuş herkese ulaşmaya çalışıyor.

ANSA haber ajansı Codogna'da şimdi kapalı olan bu hastanenin çalışanlarından birine karantina nedeniyle telefonla ulaşabildi. Hastane çalışanı, ülkedeki kaotik durumdan şikayetçi, "Bir panik durumu söz konusu, çünkü kimse acil durumlarla nasıl baş edileceğini bilmiyor.”

İlk hastanın ise virüsü nereden aldığı hala kesin değil. Çin'e hiç gitmeyen hastanın Çin'den gelen ziyaretçisinin ise bilimsel adı "Covid-19” olan yeni tip koronavirüsü taşımadığı biliniyor.

Bernd Riegert

©Deutsche Welle Türkçe