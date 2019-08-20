 İtalya′da hükümet krizinden çıkış yolu aranıyor | AVRUPA | DW | 21.08.2019

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AVRUPA

İtalya'da hükümet krizinden çıkış yolu aranıyor

İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Mattarella'ya çevrildi. Mattarella bugün ve yarın siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya geliyor.

Italien Regierungskoalition vor dem Aus (AFP/V. Pinto)

İstifa eden Başbakan Conte ve Lig Partisi'nin lideri Salvini

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giuseppe Conte'nin dün akşam istifasını sunmasının ardından hükümet krizinin aşılması için çalışmalara başladı. Mattarella bugün ve yarın parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek, parlamentodaki mevcut dağılımın yeni hükümeti oluşturmaya yetip yetmeyeceğini belirleyecek.

Mevcut durumda koalisyon oluşturulamazsa Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshedebilecek. Böylece erken genel seçimlere gidilecek. İtalyan yasalarına göre Cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetmesinden 60 gün sonra erken seçimler yapılabiliyor.

Beş Yıldız Hareketi, son kamuoyu yoklamalarından çıkan kötü sonuçlar nedeniyle erken seçime sıcak bakmıyor. Bu nedenle muhalefetteki sosyal demokrat Demokrat Parti (PD) ile bir ittifak oluşturmanın yollarını arıyor. Beş Yıldız Hareketi ve sosyal demokratlar parlamentoda kılpayı çoğunluğu sağlayabiliyor. Beş Yıldız Hareketi ve sosyal demokratların koalisyon kurmaları halinde Salvini'nin Başbakan olma planları gerçekleşemeyecek.

Salvini'inin umudu erken seçim

Hükümetin istifasına neden olan İçişleri Bakanı ve sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise acilen erken seçime gidilmesini istiyor. Erken seçimin Ekim'de yapılmasını talep eden Salvini, bir sonraki seçimde başbakan olmayı hedefliyor.

Lig Partisi ve Beş Yıldız Hareketi Haziran 2018'de bağımsız Başbakan Conte liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Ancak iki parti, son aylarda derin bir krize sürüklendi. Göçmen karşıtı bir politika izleyen Lig Partisi anketlere göre yükselişte, Beş Yıldız Hareketi'nde ise ciddi bir oy kaybı gözleniyor. Seçimlere gidilmesi durumunda Beş Yıldız Hareketi'nin ağır bir yenilgi alması söz konusu. Salvini'nin de daha güçlü bir parti olarak çıkmak için erken seçimlere gitmek istediği tahmin ediliyor.

dpa,Reuters,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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