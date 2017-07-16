İtalya'da gece kulubündeki izdihamda altı kişi öldü

İtalya'nın Ancona kenti yakınlarındaki Corinaldo kasabasındaki bir gece kulübünde yaşanan izdihamda altı kişi yaşamını yitirdi.

İzdiham, şarkıcı Sfera Ebbasta'nın verdiği rap konseri sırasında gerçekleşti. İtalyan medyası, izdiham yaşandığı esnada gece kulübünde yaklaşık bin kişinin olduğunu bildirdi.

Lanterna Azzurra adlı kulüpte hayatını kaybedenlerden beşinin, yaşları 14 ile 16 arasında değişen gençler olduğu açıklandı. Ölen diğer kişinin ise çocuğunu konsere getiren 39 yaşındaki bir anne olduğu belirtildi.

Yetkililer, olayda 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 14'ünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Yerel itfaiye birimi, izdihamın içerideki bir kişi tarafından biber gazı benzeri bir madde sıkılmasının ardından yaşanan panik nedeniyle gerçekleşmiş olmasından şüphelenildiğini açıkladı.

İzdihamdan kurtulan bir görgü tanığı La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, gece kulübündeki en az bir çıkış kapısının olay sırasında kapalı olduğunu söyledi. Bir başka görgü tanığı ise izdiham sırasında kulübün içindeki bir duvarın çöktüğünü belirtti.

"İnsanlar bu şekilde ölemez"

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kimin melanet, aptallık ya da açgözlülüğü bir partiyi trajediye çevirdiyse, bunun ve bu altı genç insanın hayatının sorumlularını bulacağız" dedi. Salvini, "İnsanlar bu şekilde ölemez" ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, "Muhtemelen içeride, izin verilenden daha fazla insan vardı" diye konuştu.

rtr,AP/CÖ,SÖ

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