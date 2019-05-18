 İtalya′da aşırı sağcılara operasyon: Füze ele geçirildi | AVRUPA | DW | 15.07.2019

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AVRUPA

İtalya'da aşırı sağcılara operasyon: Füze ele geçirildi

İtalya'da aşırı sağcı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 800 kg ağırlığında füze ele geçirildi. Füzenin yanı sıra çok sayıda ağır silah bulundu.

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İtalya'da aşırı sağcı gruplara yönelik bir operasyon düzenlendi. Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki operasyonda, bir füze ve otomatik tüfeklerin de olduğu çok sayıda askeri teçhizat bulunduğunu açıkadı. Operasyonun, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşan Rusya yanlısı örgütlerle bağlantılı oldukları iddia edilen aşırı sağcı gruplara yönelik olduğu bildirildi.

Operasyonda, ikisi İtalyan, biri İsviçre vatandaşı üç şüphelinin Forli havalimanı yakınlarında gözaltına alındıkları bilgisi verildi. 
Söz konusu kişilerin 800 kilogram ağırlığındaki füzeyi satmaya çalıştıkları öne sürülüyor.

Ele geçirilen füzenin Katar ordusu tarafından kullanılan bir model olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarından birinin aşırı sağcı Forza Nuova Partisi'nin Senato adaylarından olduğu bilgisi verildi. Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda Nazi dönemine ait eşya da ele geçirildiği bildirildi. 

Torino emniyetinin terörle mücadele biriminden Giuseppe De Matteis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şüphelilerin ülke güvenliğini tehdit edecek bir eylem planladıklarına dair henüz bir kanıtları olmadığını ifade etti. 

DW, AFP, GA,MK
© Deutsche Welle Türkçe

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