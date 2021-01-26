 İtalya umudunu Draghi’ye bağladı | AVRUPA | DW | 03.02.2021

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AVRUPA

İtalya umudunu Draghi’ye bağladı

Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Draghi'nin bir teknokrat hükümeti kurması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı Mario Draghi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı Mario Draghi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen 73 yaşındaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı Mario Draghi, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada, İtalyan halkına "zor zamanda birlik olmaları" çağrısı yaptı. Hükümeti kurma çalışmaları sırasında siyasi partilerle çözüm odaklı ve sorumluluk çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirileceğine inandığını belirten Draghi, ülkenin "zor zamanlardan geçtiğini" ve "büyük bir sağlık krizinin" yaşandığına dikkat çekti.

Kriz yönetimi konusunda deneyimli bir isim olan Draghi'nin kısa bir süre içinde kabinesini oluşturması ve parlamentodan güven oyu alması bekleniyor. İtalya'da Giuseppe Conte başbakanlığındaki merkez-sol hükümeti geçen hafta istifasını sunmuş, ardından gerçekleştirilen müzakerelerde siyasi partiler yeni bir hükümet üzerinde anlaşam sağlayamamıştı. Korona krizi sırasında erken seçime gidilmesini istemeyen Mattarella ise dün siyasi partilere kurulacak olan teknokrat bir hükümetine destek vermeleri çağrısı yapmıştı.

Krizden çıkış için umut

İtalya'da siyasi gözlemciler, ekonomist Draghi'yi, ülkenin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik ve sağlık krizinden çıkarabilecek kişi olarak görüyor. Draghi'den öncelikle de hükümetin dağılmasına neden olan AB Yeniden Yapılanma Fonu ile ilgili yaşanan anlaşmazlığa çözüm üretmesi bekleniyor.

İtalia Viva'nın lideri Renzi

İtalia Viva'nın lideri Renzi

Korona krizininin yol açtığı zararların telafisi için AB tarafından tahsis edilen 210 milyar euroluk fonun nasıl kullanılacağı konusunda önceki merkez sol koalisyonu anlaşmazlığa düşmüş, anlaşmazlığın giderilememesi üzerine koalisyon ortaklarından Matteo Renzi başkanlığındaki Italia Viva partisi   hükümetten çekildiğini  açıklamıştı. Italia Viva'nın çekilmesiyle Beş Yıldızlı Hareket, Sosyal Demokratlar (PD) ve Liberallerden (Liberi e Uguali) oluşan ittifak parlamentoda çoğunluğunu kaybetmişti. İtalia Viva'nın lideri Renzi, Başbakan Conte'yi milyarlarca euroluk israfla suçlamış, fonların daha anlamlı bir şekilde kullanılması gerektiğini söylemişti.

Twitter'da "İyi niyetli herkes Cumhurbaşkanı Mattarella'nın çağrısına uymalı ve Mario Draghi hükümetini desteklemelidir" diye yazan Renzi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Draghi'ye destek vereceğini ilan etti. PD Başkanı Nicola Zingaretti de "ülkenin iyiliği için diyaloga açık" olduğu mesajını verdi. 

Beş Yıldızlı Hareket'ten Vito Crimi ise Draghi liderliğinde bir uzmanlar hükümetine karşı olduğunu belirterek "Bu tür bir hükümet geçmişte vardı ve İtalyan vatandaşları için son derece olumsuz sonuçlar doğurdu" açıklamasını yaptı.

AFP,dpa,rtr/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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