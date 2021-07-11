İtalya mı İngiltere mi, kupayı kim kaldıracak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek bu sene yapılan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final maçına sayılı saatler kaldı. Kupayı kazanmak için sahaya çıkacak İngiltere ve İtalya’da heyecan üst seviyede.

Karşılaşmanın Londra’daki dünyaca ünlü Wembley Stadı’nda oynanacak olması nedeniyle ev sahibi pozisyonunda olan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate ve oyunculara gönderdiği mesajında, "Siz halihazırda tarih yazmış bulunuyorsunuz. Siz İngiltere’yi büyük bir uluslararası turnuvanın finaline taşıdınız. Bu ülkede yaşayan çoğu insan için bu hayatlarında ilk kez yaşadıkları bir şey" ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı’nın ülkedeki havayı yukarı çektiğini ve maçtan sonra, kupayı da havaya kaldırıp kaldırmadığını göreceklerini belirten Johnson, pazar günü Twitter hesabından paylaştığı mesajında da "Bugün için bol şanslar İngiltere. Şu ana kadar olan yolculuğunuz inanılmazdı" söyleminde bulundu:

İngiltere’nin futbolda bugüne dek elde ettiği en büyük başarı 1966 yılında kendi evinde yapılan Dünya Futbol Şampiyonası’nı kazanmak oldu. O günden bu yana büyük turnuvalarda finale dahi kalamayan İngiltere’yi destekleyen kişilerden biri de Kraliçe II. Elizabeth. 95 yaşındaki Kraliçe de, Gareth Southgate ve futbolculara gönderdiği mesajında, "55 yıl önce Bobby Moore’a kupayı vermiştim. O esnada uluslararası bir futbol turnuvasını kazanmanın oyuncular, antrenörler ve idareciler açısından ne anlama geldiğini gördüm. Size pazar günü için en iyi dileklerimi gönderiyor ve tarihin sadece başarınızı değil, gösterdiğiniz fedakarlığı, ruhunuzu ve gururunuzu da onurlandırmasını temenni ediyorum" dedi.

İngiltere'nin final maçında da en güvendiği isimlerden biri, takımın yıldızı Harry Kane

Bu arada BBC'nin bildirdiğine göre İngiltere’de pek çok okul, öğrencilerinin final maçını izledikten sonra dinlenebilmeleri için, pazartesi günü okul kapılarının daha geç saatte açılacağını duyurdu.

İskoçya’da Mancini’ye "Braveheart" benzetmesi

Öte yandan İskoçya’da yayınlanan ve ülkenin Birleşik Krallık’tan özgürlüğünü savunan The National gazetesi, İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini’yi İskoçya’nın ulusal kahramanlarından Braveheart (cesuryürek) lakaplı özgürlük savaşçısı William Wallace’e benzeterek, "Kurtar bizi Roberto, tek umudumuz sensin" manşeti ile İtalya’ya destek verdi.

İngiltere’nin aksine hala sıkı koronavirüs tedbirlerinin geçerli olduğu İtalya’da taraftarlar final karşılaşmasını, daha önce planlandığı gibi başkent Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda kurulacak dev ekrandan, 16 bin kişinin katılımıyla izleyemeyecek. Buna karşılık Roma’nın üç büyük meydanına final için dev ekranlar kuruldu. Ancak İtalya’nın maçı kazanması durumunda halkın topluca eğlenmesi ve sokaklarda kalabalık grupların toplanmasına karşı salgın tedbirlerini uygulamak için güvenlik güçleri hazır bekletilecek.

Turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya'nın ikinci golünü Ciro Immobile kaydetmişti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye’yi 3-0 mağlup eden İtalya, daha sonra da tüm maçlarını kazanarak ve yarı finalde İspanya’yı, penaltı atışları sonrasında 4-2 ile geçerek finale kaldı. İngiltere ise grup aşamasının ardından Almanya’yı 2-0 yenerek turnuva dışına itti. Yarı finalde ise, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada, Danimarka’yı uzatma bölümünde tartışmalı bir penaltı kararının ardından, takımın süperstarı Harry Kane’in golüyle 2-1 mağlup ederek final karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Final müsabakası Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak. Daha önce Dünya Kupası’nı kazanmış olan her iki finalistten (İtalya dört, İngiltere bir kez) İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonu Kupası'na tarihinde bir kez, 1968 yılında kendi evinde düzenlenen turnuvada uzandı. İngiltere ise henüz bu turnuvayı kazanabilmiş değil.

SID,dpa / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe