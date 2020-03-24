 İtalya koronavirüs nedeniyle fabrikaları da kapattı | EKONOMİ | DW | 26.03.2020

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EKONOMİ

İtalya koronavirüs nedeniyle fabrikaları da kapattı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya, önlemlerini bir adım ileriye taşıyarak temel ihtiyaçları üretmeyen fabrikalarını kapattı. İtalya, fabrikaların faaliyetini durduran ilk ülke oldu.

İtalya'da Piaggio fabrikası

İtalya'da Piaggio fabrikası

Avrupa'nın yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkesi olan İtalya, salgınla mücadelede yeni bir adım atarak ülkedeki fabrikaları da kapatmaya karar verdi. Böylece İtalya, pandemi nedeniyle fabrikalarını da kapatan ilk gelişmiş Batı ülkesi oldu.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin üzerinden iki haftayı aşkın süreyi geride bırakan İtalya’da hükümet, hayati olmayan ticari faaliyetler için geçerli olan kapatma kararını ağır sanayiyi de kapsayacak biçimde genişletti.

Euro Bölgesi'nin üçüncü en büyük ekonomisi olan İtalya, önde gelen makine ve tekstil ihracatçılarından biri.

İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Confindustria, ülkedeki şirketlerin yüzde 70'inin kapalı kalmasının, milli servete 60 ila 100 milyar euro zararı olacağını tahmin ediyor. Confindustria Başkanı Vincenzo Boccia “Savaş ekonomisine giriyoruz” açıklamasında bulundu. Confindustria’ya ait iş gazetesi Il Sole 24 Ore’nin Perşembe günkü sayısında da, “Kapamaların ekonomik sonuçları aşılamaz olma riskini taşıyor. Şirketlerin devamlılığı belirsiz bir süre için durduruluyor” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin fabrika kapama kararı ilk etapta bir haftalık süreyi kapsıyor. Ancak uygulamanın, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında uzatılması bekleniyor.

İtalya şu an dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. 74 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı da 7 bin 500’ü aştı.

AP/BÜ,JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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