İtalya ile AB Komisyonu arasında bütçe anlaşmazlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile bütçe anlaşmazlığına düşen İtalya hükümeti Komisyona meydan okudu. Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio AB tarafından belirlenen sürenin dolmasına ramak kala yaptığı açıklamada bütçenin değiştirilmeyeceğini duyurdu. Di Maio "ne bakanlık bütçelerinde, ne de büyüme tahminlerinde" değişiklik yapılacağını söyledi.

Roma Hükümeti Komisyon'un bütçenin revize edilmesi şeklindeki talebini reddetmekle AB tarafından cezalandırılma riskini göze almış oldu. Popülist Beş Yıldız hareketinin lideri Luigi Di Maio Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İtalya'nın ekonomik canlanması için hazırladıkları bütçeye ihtiyaçları olduğunu" ancak ek borçlanmanın Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,4'ünü aşmaması için gerekli kararları aldıklarını belirtti.

İtalya hükümetinin borçlanma sınırının aşılmaması için kararlaştırdığı kontrol mekanizması otomatikman devreye girecek. Ayrıca kamuya ait gayrı menkuller de özelleştirilecek.

Yabancı düşmanı Kuzey Ligi partisinin lideri ve İtalya Başbakanı Matteo Salvini Bakanlar Kurulu toplantısından önce bir açıklama yaparak yeni bütçenin istihdam ve emeklilik haklarının arttırılmasına ve vergilerin indirilmesine imkân yaratacağını söyledi. Salvini "Bütçe Avrupa'nın işine gelirse ne ala. Bütçeyi beğenmeseler de biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio

İtalya'yı sıkıntılı bir dönem bekliyor

AB Komisyonu ilk kez olmak üzere Ekim ayında bir üye ülkenin bütçe taslağını geri çevirmiş ve değiştirilmiş bütçe taslağının 13 Kasım akşamına kadar Brüksel'e gönderilmesini talep etmişti. AB Komisyonu yeni hükümetin bütçesinde bir önceki hükümetin kararlaştırdığının üç katı kadar borçlanmanın öngörülmesini eleştiriyordu. İtalya aşırı borçlanma nedeniyle yüksek para cezasına çarptırılabilecek ya da AB'den daha az yardım alması kararlaştırılabilecek.

Haziran ayında göreve gelen Beş Yıldız – Kuzey Ligi koalisyonu borç stokunun GSYH'nin yüzde 131'ine ulaşmasına rağmen tasarruf önlemlerine son verileceğini duyurmuştu. Hükümet temel aylıklarla emeklilik yaşının düşürülmesini daha fazla borçlanarak finanse etmeyi planlıyor.

Roma yönetimi 2019 yılında da aynı oranda borçlanmayı, 2020 yılından itibaren ise ek borçlanma oranını yüzde 2,1'e indirmeyi hedefliyor. AB Komisyonu kararlaştırılan reformların ek borçlanmanın daha da artmasına yol açacağını iddia ediyor. Komisyonun hesaplamalarına göre İtalya'nın ek borçlanma oranı 2020 yılında yüzde 3'lük sınırı aşacak. İtalya Hükümeti büyüme hızının GSYH'nin yüzde 1,5'una çıkacağını tahmin ederken, AB Komisyonu İtalyan ekonomisinin sadece yüzde 1,2 oranında büyüyebileceği noktasından hareket ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında "İtalya'ya yardım etmeye hazır olduklarını" ancak "İtalya'dan kendisinin de onayladığı kurallara bağlı kalmasını beklediklerini" belirtmiş ve duruma kayıtsız kalamayacaklarını dile getirmişti.

DW, afp/AG, BÖ

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