 İtalya İçişleri Bakanından Türkiye′ye ″işgal″ suçlaması | AVRUPA | DW | 17.10.2018

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AVRUPA

İtalya İçişleri Bakanından Türkiye'ye "işgal" suçlaması

İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Rusya'ya Kırım işgali nedeniyle uygulanan AB yaptırımlarını eleştirirken Kıbrıs'taki Türk askeri varlığına dikkat çekti.

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Moskova ziyareti sırasında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya 2014 yılındaki Kırım işgalini gerekçe göstererek uyguladığı yaptırımları "ekonomik, sosyal ve kültürel delilik" olarak niteledi.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, Rus ve İtalyan iş insanlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu yaptırımların kaldırılması için "elinden geleni yapacağını, en azından periyodik olarak uzatılması için gerçekleştirilecek girişimlere direneceğini" ifade etti.

Kıbrıs kıyaslaması

İtalyan bakan, Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle AB'ye eleştiri getirirken Rusya'nın 2014 yılındaki Kırım işgali ile Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekâtını da karşılaştırdı. Salvini, "Ukrayna'ya karşı gerçekleştirildiği iddia edilen ihlaller" nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan AB'nin, "bir Avrupa ülkesini 44 yıldır askeri işgal altında tutan bir ülkeye" finans sağlayıp kur yaptığını söyledi.

Rusya'ya karşı hislerini, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde aynı şekilde hisssetmiyorum. Burada evimdeymişçesine güvende hissediyorum" diyerek ifade eden Salvini, Moskova ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile de bir araya geldi.

Rusya ile yakın ilişki

Lig partisi ve koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara, İtalya'nın ihracatına zarar verdiği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Salvini, Temmuz ayındaki Moskova ziyareti sırasında da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediğini söylemişti. Putin'e hayranlığını her fırsatta dile getiren Salvini'nin Lig partisi, 2017 yılında Başbakan Dimitri Medvedev liderliğindeki Birleşik Rusya ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.

AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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