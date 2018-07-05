İtalya açıklarında 450 sığınmacı kurtarıldı

İtalya ile Malta arasında krize neden olan ahşap bir teknenin içerisindeki 450 sığınmacı, İtalya’nın Akdeniz’de yer alan adası Lampedusa yakınlarında kurtarıldı. Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma teşkilatı Frontex ve İtalyan sınır polisine ait iki gemi, sığınmacıları sabah saatlerinde denizden aldı. Ancak sığınmacıların nereye götürüleceği konusu kesinlik kazanmadı. İtalya ve Malta, sığınmacıları kabul etmesi gereken ülke olarak birbirini gösteriyor.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre kurtarılan 450 sığınmacıdan 176’sı Frontex'e ait gemiye alınırken, 266 kişi de İtalya'ya ait gemiye çıkartıldı. Toplamda sekiz kadın ile çocuk ise sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle İtalyan Sahil Güvenlik birimlerince Lampedusa adasına götürüldü. Ancak geri kalan sığınmacıların da İtalya’ya gidip gitmeyeceği belirsiz.

İçişleri Bakanı ve koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig partisinin (eski adıyla Kuzey Ligi) Genel Başkanı Matteo Salvini, Cuma günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada sığınmacıları taşıyan teknenin İtalya'ya alınmayacağını belirtti. Salvini, "Malta, kaçakçılar ve iyi niyetli insanlar bilmeliler ki bu tekne buraya bağlanmayacak” dedi.

Malta: Tekne bize daha uzak

Açıklama yapan Malta hükümeti sözcüsü ise 450 sığınmacının içinde bulunduğu teknenin Malta'dan ziyade İtalya'ya daha yakın olduğunu iddia etti. Sözcü, tekneye dair bilginin Malta Sahil Güvelik birimine geldiği anda teknenin Lampedusa adasına 53 deniz mili, Malta'ya ise 110 deniz mili uzaklığında olduğunu ve o sebepten Malta’nın sığınmacılar konusunda bir talimat verme yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Video izle 01:42 Şimdi canlı 01:42 dk Paylaş Kurtarma gemisi Akdeniz'de liman arıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/30FpW Kurtarma gemisi Akdeniz'de liman arıyor

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ise Roma'daki yetkililer Cuma sabahı teknede “acil yardıma ihtiyaç duyan çocukların” olduğu bilgisiyle uyarıldı. Bakanlık, bu uyarı yapıldığı anda teknenin Malta’nın kara suları içerisinde bulunduğunu aktardı. Basında yer alan haberlere göre 450 sığınmacıyı taşıyan ahşap tekne Libya'dan yola çıktı ve Lampedusa’nın birkaç deniz mili açığına kadar gelmeyi başardı.

İtalya ile Malta, sığınmacıları kabul etme konusunda daha önce de anlaşmazlık yaşamıştı. Özel kurtarma örgütlerine ait gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklayan İtalya, Akdeniz'de 234 sığınmacıyı kurtaran Alman "Lifeline” adlı yardım örgütünün aynı adı taşıyan gemisinin İtalya'daki bir limana yanaşmasına izin vermemiş, gemi günlerce açık denizde seyrettikten sonra haziran ayı sonlarında Malta'ya yanaşabilmişti. Ondan önce de İtalya, 630 sığınmacı taşıyan "Aquarius” adlı Fransız gemisine onay vermemiş, bunun üzerine İspanya’nın izniyle sığınmacılar İspanya'da karaya çıkmıştı.

DW,dpa/DÇÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe