Avrupa'da koronavirüs pandemisinden en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya üçüncü kez kapanıyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Fiumicino Havalimanı'ndaki yeni aşı merkezinin açılışında konuşan Draghi, son bir hafta içinde 150 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiğine dikkat çekerek, "Bu rakamlar, ölü sayısının artmasını ve sağlık kuruluşlarının aşırı yük altına girmesini engellemek için bizi tedbirli olmak zorunda bırakıyor" dedi.

İtalya hükümetinin yeniden uygulamaya başladığı kapanma önlemleri pazartesi günü yürürlüğe girecek ve 6 Nisan'a kadar uygulanacak. Bir haftalık insidans değeri 250'nin üzerinde olan bölgeler en sıkı önlemlerin uygulandığı "kırmızı bölgeler" arasında sayılacak. Başkent Roma'nın da dahil olduğu Lazio ve koronavirüsün birinci dalgasından ağır darbe alan Lombardiya da bu bölgeler arasında bulunuyor.

Ülkenin büyük bölümünde okullar, üniversiteler, kafe ve restoranlar yeniden kapanırken, kafe ve restoranlar sadece paket servis verecek. Zaruri olmayan ürünlerin satışı durdurulacak, Paskalya öncesindeki hafta sonunda ise ülke genelinde en yüksek seviye olan "kırmızı" alarm seviyesine geçilecek. Önlemler nedeniyle vatandaşlar sadece zaruri durumlarda evden dışarı çıkabilecek, ziyaretler günde iki kişi ile sınırlandırılacak.

Üçüncü dalga uyarısı

Gimbe Araştırma Merkezi'nin Başkanı Nino Cartabellotta, perşembe günü yaptığı açıklamada Covid vakalarında son haftalarda gözlenen artışın "üçüncü dalganın başlangıcına" işaret ettiğini söylemişti.

İtalya'da bu hafta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. Koronavirüs vakalarındaki artışa özellikle mutasyonların etkili olduğu açıklanmıştı. Perşembe günü 26 bin yeni vaka ile 373 ölü sayısının kayda geçtiği 60 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 1 milyon 800 bin kişinin aşı olduğu bildirildi.

dpa,AFP / BÖ,ET

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