 İsviçreli kadınlar eşit ücret için greve gidiyor | AVRUPA | DW | 13.06.2019

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AVRUPA

İsviçreli kadınlar eşit ücret için greve gidiyor

İsviçre genelinde Cuma günü on binlerce kadının, eşit işe eşit ücret talebiyle sokaklara çıkması bekleniyor.

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İsviçre'de kadınlar aynı işte çalıştıkları erkeklerle eşit maaş almak talebiyle Cuma günü ülke genelinde etkinlik ve protesto gösterileri düzenleyecek. Gösterilere eşit işe eşit ücret isteyen on binlerce kadının katılması bekleniyor.

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Almanya’da kadınlarla erkekler arasındaki gelir eşitsizliği yüzde 21 oranında. Berlin Toplu Taşımacılık İşletmesi bu eşitsizliğe dikkat çekmek için 18 Mart'ta kadınlara bilet fiyatında aynı oranda indirim yapacak. (13.03.2019)

3 Kasım tarihi AB'de Eşit Ücret Günü olarak kutlansa da ücretler hâlâ eşit değil. AB üyesi 28 ülkede erkekler, kadınlara oranla yaklaşık yüzde 16 daha fazla maaş alıyor. Almanya'daki fark ise tam yüzde 21. (03.11.2018)

Organizatörler kadınlara destek ve katılım için farklı seçenekler sunuluyor. Bunlar arasında iş bırakmak, mesai sırasında daha uzun molalar vermek, evde bir günlüğüne yemek pişirmemek ve temizlik yapmamak, pencerelerine bayrak veya süpürge asmak gibi seçenekler bulunuyor. Çalışanlar protestolar kapsamında Cuma günü işyerlerinde saat 11.00'de kendi belirleyecekleri bir eylemle protestolarını ortaya koymaya ve 15.30'da ise iş bırakarak gösterilere katılmaya davet ediliyor.

Birçok kentte protesto yürüyüşleri planlanırken, başkent Bern'deki parlamento binasının önünde yerel saatle 18.30'da büyük bir gösteri düzenlenecek. Bazı firmalar protestolara destek için kadın çalışanların işten erken çıkacaklarını duyurdu. Ülkenin batısında ise öğretmenler arasında gösteriye katılacağını bildirenlerin sayısının fazlalığı nedeniyle, derslerin iptal olma olasılığı gündeme geldi.

Kadınlar ne istiyor?

Protestolara katılan kadın emekçiler, erkeklerle eşit iş için eşit maaş almayı, iş ve aile hayatı için denge sağlanmasını ve daha iyi emeklilik koşulları talep ediyor. İşçi sendikalarının talepleri arasında ise çalışma saatleriyle ilgili daha iyi çözümler bulunması var.

İsveç'te bu emekçi kadınların eşit ücret için ilk başkaldırısı değil. 1991 yılında düzenlenen gösterilere yüz binlerce kadının katıldığı kayıtlara geçmişti.

dpa/BW,BK
©Deutsche Welle Türkçe 
 

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