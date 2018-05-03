İsviçre'de uçak kazası: 20 ölü

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi uçak, İsviçre Alpleri'nde kaza yaptı. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Cumartesi günü ülkenin güneydoğusundaki Piz Segnas Dağı'na düşen uçakta 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel basın İsviçre sınırındaki Locarno'dan havalanan uçakta 3 kişilik mürettebatla birlikte 17 yolcunun yer aldığını ve yolcuların çoğunluğunun İsviçreli olduğunu duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlerin 11'inin erkek, dokuzunun kadın olduğu açıklandı. Uçağın, havayollarına ait Zürih'in Dübendorf bölgesindeki üsse uçmakta olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İsviçre'deki Ulaştırma Güvenliği Araştırma Kurulu'ndan Daniel Knecht, uçağın yüksek bir hızla dik olarak yere çakıldığını söyledi. Kaza öncesi uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı gönderilmediği de açıklandı.

JU-Air'a ait JU52 HB-HOT tipi uçak, 1939'da Almanya'da üretilmişti. İsviçre Hava Kuvvetleri tarafından yıllarca kullanıldıktan sonra emekli edilen nostaljik uçak, turistik gezi uçuşları gerçekleştirmek için kullanılıyordu.

AFP,rtr/ÖA,BW

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