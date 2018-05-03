 İsviçre′de uçak kazası: 20 ölü | DÜNYA | DW | 05.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İsviçre'de uçak kazası: 20 ölü

Turistik uçuşlar için kullanılan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak İsviçre'de düştü. Kaza sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Schweiz | Absturzstelle der JU-52 (Getty Images/AFP/F. Coffrini)

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi uçak, İsviçre Alpleri'nde kaza yaptı. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Cumartesi günü ülkenin güneydoğusundaki Piz Segnas Dağı'na düşen uçakta 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel basın İsviçre sınırındaki Locarno'dan havalanan uçakta 3 kişilik mürettebatla birlikte 17 yolcunun yer aldığını ve yolcuların çoğunluğunun İsviçreli olduğunu duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlerin 11'inin erkek, dokuzunun kadın olduğu açıklandı. Uçağın, havayollarına ait Zürih'in Dübendorf bölgesindeki üsse uçmakta olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İsviçre'deki Ulaştırma Güvenliği Araştırma Kurulu'ndan Daniel Knecht, uçağın yüksek bir hızla dik olarak yere çakıldığını söyledi. Kaza öncesi uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı gönderilmediği de açıklandı.

JU-Air'a ait JU52 HB-HOT tipi uçak, 1939'da Almanya'da üretilmişti. İsviçre Hava Kuvvetleri tarafından yıllarca kullanıldıktan sonra emekli edilen nostaljik uçak, turistik gezi uçuşları gerçekleştirmek için kullanılıyordu.

AFP,rtr/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'da 103 kişi taşıyan yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçaktakilerin tamamı kurtuldu. Yetkililer kazada en ağır yaralananın pilot olduğunu açıkladı. (01.08.2018)  

İran'da düşen yolcu uçağından kurtulan olmadı

İran'ın başkenti Tahran'dan Yasuc kentine giden Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Uçakta bulunan 66 kişi yaşamını yitirdi. (18.02.2018)  

Rusya'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

Rusya'da 65 yolcu ve altı mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Rus yetkililer, uçaktaki 71 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. (11.02.2018)  

Benzer içerik

Screenshot Website Exitinternational über David Goodall

104 yaşındaki Avustralyalı ötanazi yolunda 03.05.2018

Hiçbir hastalığı olmamasına rağmen 104 yaşında hayatına son verme kararı alan Avustralyalı bilimadamı David Goodall, ötanazinin yasal olduğu İsviçre'ye gidiyor.

Iran Asseman Airline

İran'da düşen yolcu uçağından kurtulan olmadı 18.02.2018

İran'ın başkenti Tahran'dan Yasuc kentine giden Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Uçakta bulunan 66 kişi yaşamını yitirdi.

London Heathrow Sicherheit Polizei

Uçak kazasından ölme ihtimali 16 milyonda bir 02.01.2018

Sivil havacılık tarihinin en güvenli yılı 2017 olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılara göre, uçak kazasından ölüm ihtimali 16 milyonda 1'e düştü.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Israel Drusen Proteste in Tel Aviv (Getty Images/AFP/J. Guez)

İsrail'de "Yahudi ulus devlet" yasasına protesto

Tel Aviv'de on binlerce kişi İsrail parlamentosu Knesset'in onayladığı "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 