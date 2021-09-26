 İsviçre′de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasaya onay | Avrupa | DW | 26.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasaya onay

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasayla ilgili düzenlenen referandum tamamlandı. Halkoylamasına katılanlarla seçim sonrası yapılan anketin ilk sonucuna göre yasaya onay çıktı.

Karşıt gruplar ağlayan çocuk görselleri ile kampanya yürüttü

Karşıt gruplar ağlayan çocuk görselleri ile kampanya yürüttü

Orta Avrupa ülkesi İsviçre'de halk bugün eşcinsellere de evlenme hakkı tanıyan yasa için sandık başındaydı. Türkiye saati ile 13.00'te sona eren oylama işlemleri sonrası gfs.bern adlı kamuoyu araştırma kuruluşunun yaptığı sandık çıkış anketlerinin sonucuna göre seçmenin yüzde 64'ü eşcinsellerin evlenmelerine olanak sağlayan yasaya destek yönünde oy kullandı. Yüzde 3 yanılma payı dikkate alındığında da sonucun değişmeyeceği tahmin ediliyor.

26 kantondan 19'unda tamamlanan sayım sonuçlarına göreyse yasaya destek oranının yüzde 62,1 olduğu duyuruldu.

Daha önce parlamento ve hükümet tarafından onaylanan yasal düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine hükümet karar verecek.

Avrupa'nın sonuncu ülkelerinden

Eşcinsellerin evlilik eşitliğinden yararlanmalarını sağlama konusunda İsviçre, Avrupa'da en geç hareket eden ülkeler arasında bulunuyor. Hükümetin de parlamentonun da kabul ettiği yasal düzenlemeye karşı çıkanlar düzenledikleri imza kampanyasıyla konunun halkoyuna sunulmasını sağladı.

Eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasaya karşı çıkanlar, evlilik bağının sadece bir kadın ile erkek arasında kurulan birliktelik olarak kalması gerektiğini savunuyor. Bu karşıt gruplar son haftalarda ağlayan çocuk görsellerinin de yer aldığı kampanyalarla çocukların eşcinsel birlikteliklerden zarar gördüğü yönünde mesajlar vermeye çalıştı. Eşcinsellerin evlenmelerini reddedenlerin bu bağlamda en çok karşı çıktığı konulardan biri de evlat edinmeleri. Nitekim hükümetin ve parlamentonun onayladığı düzenleme evlat edinmelerini, eşcinsel birliktelik yaşayan kadınların suni döllenme yaptırarak çocuk sahibi olmasını mümkün kılıyor.

Seçimden önce yapılan kamuoyu anketleri de referandumdan evet sonucu çıkacağına işaret ediyordu.

Varlık vergisine hayır

İsviçre'de bugün ayrıca Genç Sosyalistler (JUSO) partisinin inisiyatifi ile halk oylamasına sunulan bir diğer düzenleme olan, ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılmasına da hayır sonucu çıktığı bildirildi. 26 kantondan 19'unda yapılan sayımda çıkan hayır oyu oranının yüzde 68,2 olduğu kaydedildi. 

dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya-Macaristan maçında "gökkuşağı" protestosu

Almanya-Macaristan maçı sırasında Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına UEFA'nın izin vermemesi üzerine, maç sırasında yine de LGBTİ+ bireylerle dayanışma mesajı verildi.  

AB baskısı Polonya’da LGBTİ+ karşıtlığından geri adım attırdı

Polonya’da kendi bölgesini, "LGBTİ İdeolojisinden Arındırılmış Bölge" olarak tanımlayan bir yerel yönetim daha, Avrupa Birliği’nin baskısıyla bu kararından döndü.  

Macaristan'da tartışmalı LGBTİ+ karşıtı yasa yürürlükte

Macaristan’da eşcinsellik karşıtı yasa, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren eşcinselleri destekleyen şirketler, eğitim ve reklam faaliyeti yapamayacak.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB baskısı Polonya’da LGBTİ+ karşıtlığından geri adım attırdı

Polonya’da kendi bölgesini, "LGBTİ İdeolojisinden Arındırılmış Bölge" olarak tanımlayan bir yerel yönetim daha, Avrupa Birliği’nin baskısıyla bu kararından döndü.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  