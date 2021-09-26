İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasaya onay

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasayla ilgili düzenlenen referandum tamamlandı. Halkoylamasına katılanlarla seçim sonrası yapılan anketin ilk sonucuna göre yasaya onay çıktı.
Orta Avrupa ülkesi İsviçre'de halk bugün eşcinsellere de evlenme hakkı tanıyan yasa için sandık başındaydı. Türkiye saati ile 13.00'te sona eren oylama işlemleri sonrası gfs.bern adlı kamuoyu araştırma kuruluşunun yaptığı sandık çıkış anketlerinin sonucuna göre seçmenin yüzde 64'ü eşcinsellerin evlenmelerine olanak sağlayan yasaya destek yönünde oy kullandı. Yüzde 3 yanılma payı dikkate alındığında da sonucun değişmeyeceği tahmin ediliyor.
26 kantondan 19'unda tamamlanan sayım sonuçlarına göreyse yasaya destek oranının yüzde 62,1 olduğu duyuruldu.
Daha önce parlamento ve hükümet tarafından onaylanan yasal düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine hükümet karar verecek.
Eşcinsellerin evlilik eşitliğinden yararlanmalarını sağlama konusunda İsviçre, Avrupa'da en geç hareket eden ülkeler arasında bulunuyor. Hükümetin de parlamentonun da kabul ettiği yasal düzenlemeye karşı çıkanlar düzenledikleri imza kampanyasıyla konunun halkoyuna sunulmasını sağladı.
Eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasaya karşı çıkanlar, evlilik bağının sadece bir kadın ile erkek arasında kurulan birliktelik olarak kalması gerektiğini savunuyor. Bu karşıt gruplar son haftalarda ağlayan çocuk görsellerinin de yer aldığı kampanyalarla çocukların eşcinsel birlikteliklerden zarar gördüğü yönünde mesajlar vermeye çalıştı. Eşcinsellerin evlenmelerini reddedenlerin bu bağlamda en çok karşı çıktığı konulardan biri de evlat edinmeleri. Nitekim hükümetin ve parlamentonun onayladığı düzenleme evlat edinmelerini, eşcinsel birliktelik yaşayan kadınların suni döllenme yaptırarak çocuk sahibi olmasını mümkün kılıyor.
Seçimden önce yapılan kamuoyu anketleri de referandumdan evet sonucu çıkacağına işaret ediyordu.
İsviçre'de bugün ayrıca Genç Sosyalistler (JUSO) partisinin inisiyatifi ile halk oylamasına sunulan bir diğer düzenleme olan, ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılmasına da hayır sonucu çıktığı bildirildi. 26 kantondan 19'unda yapılan sayımda çıkan hayır oyu oranının yüzde 68,2 olduğu kaydedildi.
dpa/ETO,TY
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya-Macaristan maçı sırasında Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına UEFA'nın izin vermemesi üzerine, maç sırasında yine de LGBTİ+ bireylerle dayanışma mesajı verildi.
Polonya’da kendi bölgesini, "LGBTİ İdeolojisinden Arındırılmış Bölge" olarak tanımlayan bir yerel yönetim daha, Avrupa Birliği’nin baskısıyla bu kararından döndü.